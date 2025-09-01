Artes marciales y éxtasis religioso en la Mostra de Venecia

El retrato de un luchador en horas bajas, protagonizado por Dwayne Johnson, y el de Anne Lee, la fundadora del movimiento de los "shakers", encarnada por Amanda Seyfried, son los platos fuertes de este lunes en la 82ª Mostra de Venecia.

Tanto "The Smashing Machine", dirigida por Benny Safdie, como "The Testament of Anne Lee", realizada por la noruega Mona Fastvold, forman parte de las 21 películas que compiten este año por el León de Oro, que otorgará el 6 de septiembre un jurado encabezado por Alexander Payne.

En "The Smashing Machine", Dwayne "The Rock" Johnson se mete en la piel del estadounidense Mark Kerr, uno de los primeros luchadores de artes marciales mixtas (MMA), que tiene que lidiar con problemas de adicción.

El filme está ambientado a finales de la década de 1990 y principios de los 2000, en un momento culmen en la carrera de Kerr, que en un momento dado le responde a un periodista que "no sabe" lo que sentiría si perdiera un combate porque él "no pierde nunca.

Sin embargo, en la película vemos a Kerr luchando tanto en el ring como en casa, donde son frecuentes las peleas con su esposa, Dawn, interpretada por una entregada Emily Blunt al borde del colapso.

Johnson, que fue luchador profesional hasta 2019, recordó este lunes que a finales de la década de 1990 conoció a Mark Kerr, "un héroe".

"Recuerdo haber hablado con Mark en ese entonces (...), sentía tanto respeto por su carrera. Y es sorprendente cómo, años después, la vida puede cerrar el círculo de esta manera increíble", dijo el actor, conocido por sus papeles en películas de acción como "Black Adam" o en la saga "Fast and Furious" ("Rápidos y furiosos").

Al ser preguntado por esos filmes, verdaderos taquillazos, "The Rock" afirmó que hizo "esas películas y le gustaron" pero que sentía un "deseo ardiente" de probar otro género.

"Muchas veces es difícil, al menos para mí (...), saber de qué eres capaz cuando te han encasillado en algo (...) y necesitas que personas que amas y respetas, como Emily [Blunt] y Benny [Safdie], te digan: 'puedes'".

Amanda Seyfried en trance

Por su parte, la propuesta de Mona Fastvold traslada al espectador al siglo XVIII, para contar los inicios del movimiento religioso de los "shakers", conocidos por cómo agitan su cuerpo al entrar en trance cuando rezan.

Amanda Seyfried da vida a Anne Lee, una británica de Mánchester que, devastada por la pérdida de cuatro hijos al poco de nacer, decide renunciar completamente al sexo y entregarse por completo a la religión.

Según Seyfried, encarnar ese personaje, que arrastra tanto sufrimiento, fue "difícil" y también "genial", incluso "terapéutico", indicó en rueda de prensa.

El movimiento que funda Lee va ganando adeptos, que se reconcilian con Dios tras haber pecado sacudiendo fuertemente su cuerpo, en una película de época que roza el género musical, donde los actores cantan multitud de canciones inspiradas en los himnos reales que se entonaban en aquella época.

"En la historia de Anne Lee, lo que más me llamó la atención es la forma en que ella lidera (...) con empatía y amabilidad" para "crear un espacio donde todos fueran iguales, hombres, mujeres, negros", indicó en rueda de prensa la directora, Mona Fastvold, que escribió el guion con su esposo, Brady Corbet ("The Brutalist").

Homenaje a Kim Novak

Por otro lado, la Mostra también rindió homenaje este lunes a la actriz de Hollywood Kim Novak, la heroína de la película "Vertigo" de Alfred Hitchcock, de 1958.

Con una sonora ovación, Novak recibió el León de Oro de manos del director mexicano Guillermo del Toro, antes del estreno del documental "Kim Novak's Vertigo", dirigido por Alexander Philippe.

"Me gustaría darle las gracias a los dioses que están ahí arriba, en el cielo, a todos ellos. No a uno en particular, a todos", declaró la actriz, de 92 años.

"Ellos me dieron tal regalo tan grande, pero han esperado, han esperado hasta que no pudiera ser más importante en mi vida, al final de mi vida, para recibirlo de ustedes".

jvb/mb