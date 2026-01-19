Arteta advierte: "Debemos demostrar que somos mejores" que el año pasado

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, afirmó este lunes que su equipo debe demostrar que es mejor "que el año pasado" antes de enfrentar al Inter de Milán en la Champions, en un choque en que busca revancha tras la derrota 1-0 en noviembre de 2024.

El Arsenal acumula seis victorias en igual número de encuentros de la Liga de Campeones de Europa esta temporada, en los que apenas recibió un gol, antes de visitar al finalista de la última edición, el martes en Italia.

La campaña pasada, los Gunners cayeron 1-0 en el estadio Giuseppe Meazza durante la fase de grupos, en noviembre de 2024.

Por lo tanto, existe tanto una revancha por tomar como una dinámica positiva por prolongar para el Arsenal, que lidera con mano de hierro la Premier League y la liguilla de la Champions.

"Los resultados tienen un impacto emocional en el equipo, en su nivel de confianza. Sabemos que mañana (martes) debemos venir aquí para ganar; es un paso que no logramos el año pasado. Ahora debemos demostrar que somos mejores que entonces", declaró Arteta en conferencia de prensa.

El entrenador español confirmó que los lesionados Piero Hincapié, Max Dowman y Riccardo Calafiori no están recuperados. En cambio, Christian Mosquera y Kai Havertz estarán disponibles para el partido, correspondiente a la penúltima jornada de la liguilla.