"Arteta llevó el partido donde quería, casi me asesina", dice Luis Enrique

El entrenador español Luis Enrique respiró aliviado tras la clasificación del París Saint-Germain a la final de la Liga de Campeones, este miércoles, pero admitió que el Arsenal no lo puso fácil en la semifinal pese a que los franceses ganaran los dos partidos.

"(Mikel) Arteta llevó el partido donde quería, casi me asesina", dijo a la televisión española Movistar después de la clasificación, en alusión a su hómologo del equipo londinense.

"Hemos tenido que jugar un partido de la manera que no queríamos, pero hemos demostrado que somos un equipo con mucha raza, que es capaz de defender y a pelear las acciones a balón parado aunque no seamos muy altos. Al contragolpe hicimos daño y pudimos haber hecho más goles", analizó.

Luis Enrique ya ganó la Champions cuando dirigía al Barcelona hace una década, en 2015, y ahora tiene la oportunidad de hacer campeón de Europa al PSG por primera vez en su historia.

"¡Demasiadas emociones! Estoy muy contento por mis jugadores, que han estado sensacionales. Tuvimos que esforzarnos para encontrar las soluciones. Pero también tuvimos ocasiones muy claras", insistió.

El arquero Gianluigi Donnarumma volvió a estar sobresaliente y se ganó los elogios de su entrenador.

"¿Cómo vas a ganar una Champions si no tienes un gran portero?", se preguntó Luis Enrique.

Al principio de la temporada, el PSG estuvo al borde de la eliminación durante la fase de liguilla, pero pudo clasificarse al playoff de acceso a octavos de final en la última jornada y desde allí ha logrado alcanzar el último partido.

"Cuando los resultados eran una catástrofe tuvimos una reunión con los jugadores. Ahí les dije que somos uno de los mejores equipos de Europa. La efectividad no era buena, pero les dije que había que continuar adelante. Los frutos se están viendo ahora", comentó Luis Enrique a la televisión francesa Canal+, haciendo esfuerzo por hablar en francés.

Luis Enrique supera ya lo que logró con el PSG el año pasado en la Champions, ya que entonces cayó en semifinales ante el Borussia Dortmund.

"En el primer año hicimos buen trabajo, pero fue insuficiente. Ya dije que si no conseguíamos tener una mentalidad diferente, me iba. No estoy haciendo ahora nada diferente a lo que ya hacía el año pasado", aseveró.

