Arteta podría mantener a Merino como nueve aunque regresen sus delanteros

El centrocampista español Mikel Merino "se ha ganado entrar en la consideración" para el puesto de delantero centro, incluso cuando los atacantes naturales estén completamente recuperados de sus lesiones, afirmó este viernes el entrenador del Arsenal Mikel Arteta.

Merino, fichado en 2024 procedente de la Real Sociedad, ha sido utilizado en los últimos meses en la punta del ataque ante la falta de delanteros disponibles.

Marcó nueve goles el año pasado en todas las competiciones y ya lleva cinco esta temporada.

Merino ha asumido la función de número 9 en ausencia de Kai Havertz, Gabriel Jesus y, más recientemente, Viktor Gyökeres. El alemán sigue en la enfermería, el brasileño acaba de salir de ella pero no ha jugado desde enero, y el sueco ha jugado unos minutos.

"Al menos se ha ganado entrar en la consideración, gracias a sus actuaciones y al impacto que tiene, así que sí", respondió Arteta al ser cuestionado sobre la posibilidad de mantener a Merino como delantero número uno a pesar de los regresos en esa posición.

El centrocampista también podría integrarse en un ataque de dos puntas, junto a Kai Havertz, por ejemplo, precisó Arteta.

"Son cosas que hemos preparado durante el verano (boreal) con la plantilla que tenemos, pero hasta ahora no hemos podido implementarlas (por las lesiones)", declaró.

El Arsenal (1º, 33 puntos) abre la 15ª jornada de la Premier League el sábado en el campo del Aston Villa (3º, 27 puntos), un equipo en gran forma ya que lleva ocho victorias en nueve partidos de liga.

