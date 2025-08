Arthur Elias y Ángelo Marsiglia, los DT que van por su primera Copa América femenina

De un lado, un entrenador laureado. En la antípoda, otro prácticamente desconocido. El brasileño Arthur Elias y el colombiano Ángelo Marsiglia irán este sábado en Quito detrás de su primera Copa América femenina.

Ambos intentaron ser futbolistas, pero no prosperaron. Entonces vieron en la dirección técnica un camino para seguir abrazando el deporte de sus amores.

Su oportunidad más grande les llegó al mismo tiempo, en 2023, cuando fueron elegidos para dirigir a las selecciones de Brasil y Colombia, que este sábado en Quito disputarán la final de la décima Copa América, en un partido considerado ahora un clásico del fútbol femenino sudamericano.

Las cafeteras podrían obtener su primera corona en el mayor torneo regional o las canarinhas adjudicarse el noveno título para ampliar su supremacía.

Elias, coleccionista de títulos

De 43 años, Elias es el entrenador que más galardones ha conseguido en la historia del fútbol brasileño femenino. Con el Corinthians cosechó 16 títulos, entre ellos cuatro de Libertadores y cinco del Brasileirao.

Elevó al Timão a los altares y tras asumir la conducción de la Seleção logró la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Desde que inició su carrera, a los 24 años, fijó la mirada en el fútbol de mujeres. "Creí en el fútbol femenino (...) creí en la modalidad, comencé, obviamente, a tener mis ambiciones, a tener mis deseos, a perseguirlos y dedicarme mucho para que fueran alcanzados", declaró en Quito.

"Fue un sueño para mí durante mucho tiempo" llegar a ser seleccionador, agregó.

Elias reemplazó a la sueca Pia Sundhage luego del fiasco de Brasil en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Con el ecuménico que se celebrará en 2027, el entrenador aspira a sumar nuevos premios y llevar el foco hacia el fútbol femenino.

"Me veo listo para este momento y para guiar a la selección hacia un sueño que no es mío, no es individual; es de un país y especialmente de las mujeres que juegan al fútbol en Brasil", señaló.

"Es un estratega, detallista, observador hasta el extremo", según la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Marsiglia, de asistente a director

Marsiglia escaló discretamente de asistente a director en 2023 en la selección cafetera. No hubo anuncio oficial ni pompa, solo trabajo continuo.

Tomó el mando tras la salida del estratega colombiano Nelson Abadía, que llevó a Colombia a los cuartos de final del Mundial 2023 y a ganar el oro en los Panamericanos 2019.

Marsiglia, de 38 años, jugó en las divisiones inferiores del América de Cali, pero no llegó a debutar como profesional. Cambió las canchas por las aulas para formarse como técnico y aterrizó tiempo después en el club Selección Valle, en el que militó Linda Caicedo, la actual estrella del combinado cafetero.

En su palmarés no constan títulos ni hazañas.

La del sábado es "una oportunidad que tengo de ser campeón por primera vez con la selección y muchas de las jugadoras también", declaró.

Destacó que la final "significa mucho" para el plantel, que en 2022 debió conformarse con ser subcampeón de América. "Venimos a buscar esa copa para hacer historia", subrayó.

Marsiglia defiende a capa y espada la resiliencia de su equipo frente a las críticas. "Vamos paso a paso y seguimos en esa construcción de hacer historia", señaló.

Sus discípulas expresan confianza en el camino que han hecho con Marsiglia.

"Nos ha dado las capacidades, las tareas, las herramientas para nosotros poder desenvolvernos en el campo y con la experiencia que tenemos poder hacer las cosas y las mejores tomas de decisiones", comentó la defensa Carolina Arias.