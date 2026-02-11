Arthur, una promesa en el lateral derecho de Brasil que se abre paso en Alemania

Una lesión lo sacó por más de siete meses de las canchas cuando llegó a Alemania en 2023. Hoy, en su "mejor momento" en el Bayer Leverkusen, el lateral Arthur se atreve a soñar con la selección de Brasil.

Con un gol y tres asistencias en 13 partidos jugados en esta temporada de la Bundesliga, Arthur dice a la AFP que no pierde la esperanza de llamar la atención de Carlo Ancelotti en la cuenta regresiva de la Canarinha rumbo al Mundial de 2026.

"Me he estado preparando bien para que llegue la oportunidad", comenta el zaguero, de 22 años, en una entrevista vía teleconferencia desde la ciudad de Leverkusen.

"Estoy teniendo mi mejor momento (...), ya adaptado a la cultura, a la lengua, a la rutina y al estilo de juego exigido acá en la Bundesliga", subraya.

En su niñez era atacante, admirando a Neymar, pero mudó a lateral en las categorías base del América Mineiro, club en su natal Belo Horizonte.

Y encuentra espacio para explotar sus virtudes ofensivas en el Leverkusen (6º en la Bundesliga), bajo las órdenes del danés Kasper Hjulmand.

"La libertad que da a los jugadores me hace sentir más cómodo en el campo, sea en entrenamientos o en los partidos, para aportar al equipo en ataque, con goles, con asistencias, y en defensa, ayudando a equilibrar el juego", expresa.

- Una lesión y un campeonato -

Una grave lesión en un tendón de la pierna derecha lo frenó en seco cuando llegó al Leverkusen, entonces entrenado por el español Xabi Alonso, en la temporada 2023-2024.

Tuvo consuelo con el campeonato de la Bundesliga, único de los últimos 13 títulos del torneo que no ha ganado el Bayern Munich.

"Fue muy especial. El primer título de la Bundesliga del club (fundado en 1904), un momento importante para todos los que estuvimos en ese proceso", recuerda. "Y fue mi primer título como jugador".

De cuatro encuentros ligueros en ese curso, saltó a 20 en el siguiente.

"Xabi Alonso habló mucho conmigo, me dio muchos consejos sobre aspectos que podía mejorar", apuntó. "Me centré en mantenerme en forma y reducir el riesgo de lesiones. Invertí en un equipo que me apoya fuera del campo para controlar mi carga de trabajo, mi alimentación y mi descanso".

- ¿Oportunidad real? -

Arthur debutó con la selección absoluta de Brasil en marzo de 2023, en el interinato de Ramon Menezes, al entrar al campo en el tiempo agregado en un amistoso con Marruecos perdido 2-1. Unas semanas después fichaba con el Leverkusen.

Hasta ahora no ha vuelto.

"Creo que es posible", dice sobre su aspiración de sorprender entrando a la órbita de Ancelotti hacia la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

"Mis números son buenos y la oportunidad puede ser real", sostiene.

Ancelotti tiene precisamente un dilema con los laterales y ha probado diferentes jugadores desde que inició su ciclo en junio pasado.

Hasta ahora ha alineado por el costado derecho a Paulo Henrique (Vasco da Gama), Vanderson (Mónaco), Vitinho (Botafogo) y Wesley (Roma), así como al central Éder Militão (Real Madrid), quien parece colocarse como la principal opción.