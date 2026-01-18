Ártico: Groenlandia agita al Congreso, Canadá vuelve a la mira

Y mientras juega su partida por el Ártico, Trump vuelve a centrar su atención en Canadá: con sus confidentes se quejó de la debilidad del país para defender su frontera norte y, aunque sin hablar de una posible adquisición o de intervención militar, sugirió la hipótesis de establecer un acuerdo con Ottawa para reforzar la seguridad en el norte del país.

Durante meses, el presidente estadounidense reclamó a Canadá como el 51.º estado americano, desgastando las relaciones con el vecino. A base de aranceles y ataques verbales incesantes, el magnate alejó a Ottawa, su aliado histórico, empujándola a buscar otras alianzas, como demuestra el reciente acuerdo comercial con China.

Al igual que Groenlandia, Canadá también forma parte de la estrategia americana de supremacía y seguridad en el hemisferio occidental. Y como la isla en el Ártico, Ottawa también está incluida en el ambicioso proyecto del Golden Dome, el escudo al estilo del Iron Dome israelí en el que Washington está trabajando.

A pesar de mirar con creciente atención al vecino canadiense, Trump parece decidido a cerrar primero sobre Groenlandia, a pesar de las resistencias de su propio partido.

La administración es unánime en llevar adelante el mensaje del presidente: "Lo necesitamos para la seguridad nacional" y "Europa es demasiado débil" para defender la isla, ha reiterado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicando que un Trump "estratégico" está mirando al futuro, donde el Ártico jugará un papel fundamental.

El deshielo de los glaciares -que en la zona es cuatro veces más rápido que en el resto del mundo- está abriendo nuevas rutas marítimas y revelando abundantes recursos, desde diamantes hasta litio pasando por cobre, convirtiéndose así en un terreno cada vez más disputado entre las superpotencias, incluidos China y Rusia.

Sin embargo, las explicaciones de la Casa Blanca no parecen calar en el Congreso, donde prevalece la convicción bipartidista de que se pueden llevar adelante los intereses americanos en Groenlandia manteniendo intactas las relaciones con la OTAN.

Entre los republicanos, el malestar por la estrategia del presidente es evidente. Las amenazas de Trump son una "payasada", dijeron sin rodeos el congresista conservador Don Bacon.

"El camino a seguir es el de la diplomacia", explicó el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson.

Los aranceles son "negativos para Estados Unidos, las empresas estadounidenses y nuestros aliados", sentenció el senador Thom Tillis, que, junto a su colega Lisa Murkowski, acompañó en los últimos días a un grupo de demócratas en una visita a Dinamarca.

Lo que propone el presidente Trump "es una fantasía imperialista sin sentido", dijo Ron Wyden, de la comisión bancaria del Senado, rechazando los aranceles del jefe de la Casa Blanca a los aliados de la OTAN, cuya constitucionalidad -como ha señalado el exvicepresidente Mike Pence- es "incierta".

El senador demócrata Tim Kaine y el republicano Rand Paul quieren presentar dos resoluciones para bloquear a Trump: una sobre los poderes de guerra para prohibirle invadir Groenlandia y otra para impedirle imponer aranceles a los socios europeos que se oponen a sus planes para la isla.

Una iniciativa que es una apuesta dada la mayoría conservadora tanto en la Cámara como en el Senado.

Kaine y Paul en las últimas semanas presentaron iniciativas similares para Venezuela, pero sin éxito. Sin embargo, en el tema de Groenlandia podrían capitalizar la frustración de los republicanos escépticos sobre el "Trump imperialista" que, para realizar sus sueños, no teme perder a los históricos aliados europeos, aquellos con los que Estados Unidos ganó la Guerra Fría. (ANSA).