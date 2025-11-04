LA NACION

Ártico.- La Eurocámara reclama a la UE cooperar con la OTAN frente a las maniobras de Rusia y China en el Ártico

Ártico. La Eurocámara reclama a la UE cooperar con la OTAN frente a las maniobras de Rusia y China en el Ártico

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ártico.- La Eurocámara reclama a la UE cooperar con la OTAN frente a las maniobras de Rusia y China en el Ártico
Ártico.- La Eurocámara reclama a la UE cooperar con la OTAN frente a las maniobras de Rusia y China en el Ártico

BRUSELAS, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El Parlamento Europeo ha reclamado este martes a la Unión Europea que refuerce la cooperación con la OTAN en la región del Ártico ante la "creciente militarización" de la zona y la mayor presencia de Rusia y China. En una resolución adoptada por la comisión de Exteriores, los eurodiputados condenan la "creciente militarización" del Ártico y señalan la reestructuración militar de Rusia y "el claro interés" de China en la región, lo que "agrava las tensiones regionales y socava la estabilidad de la zona". Frente a esto, la Eurocámara exige a la UE que refuerce la cooperación con la OTAN para aumentar las capacidades de disuasión y elevar la coordinación en la región ártica, también a través de vigilancia marítima, protección de infraestructuras críticas y logísticas e interoperabilidad de misiones de búsqueda y rescate. Igualmente, los eurodiputados consideran la cooperación entre la UE y Estados Unidos como "fundamental" para "contener" a Rusia y China en el Ártico y garantizar la seguridad común. En la cuestión de Groenlandia, la comisión parlamentaria pide mejorar "sustancialmente" la protección de infraestructuras, cables submarinos y tuberías, también en torno a la isla, a la que piden acercarse toda vez puede convertirse en un proveedor esencial de materias primas críticas. Esta resolución irá ahora al Pleno para su aprobación por el conjunto de la Eurocámara.

LA NACION
Más leídas
  1. Emocionado, Guillermo Francos se reunió con Adorni y se despidió de la Casa Rosada
    1

    Emocionado, Guillermo Francos se reunió con Adorni y se despidió de la Casa Rosada

  2. Inaugurarán el tren más rápido de Sudamérica: alcanzará una velocidad de 350 km/h y conectará dos ciudades de Brasil
    2

    Inaugurarán el tren más rápido de Sudamérica: alcanzará una velocidad de 350 km/h y conectará dos ciudades de Brasil

  3. El futuro de Scioli en el Gobierno está en duda tras la salida de Francos
    3

    El futuro de Scioli en el Gobierno está en duda tras la salida de Francos

  4. Dos hombres quisieron cruzar el Río de la Plata con una camioneta, pero los tapó el agua y tuvieron que volver nadando
    4

    Dos hombres quisieron cruzar el Río de la Plata con una camioneta, pero los tapó el agua y tuvieron que volver nadando

Cargando banners ...