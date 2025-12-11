Artista Revelación de AP: Arden Cho aprovecha su momento dorado tras desamor en Hollywood

LOS ÁNGELES (AP) — Hace tres años, Arden Cho estaba lista para dejar la actuación. Había conseguido su primer papel protagónico en la serie de Netflix "Partner Track", solo para ver cómo se cancelaba después de una temporada. Estaba desolada.

Su agente no la dejó ir. "Se negó a decir 'Has terminado'. Simplemente seguía enviándome cosas", dijo Cho. "Seguía diciéndome: 'Mira, sé que no estás haciendo audiciones. Sé que no quieres más, pero creo que te gustaría esto'".

Ahora, Cho está manejando múltiples proyectos después de dar voz al personaje principal Rumi en la sensación animada de verano de Netflix "KPop Demon Hunters" (“Las guerreras K-pop”), que se ha convertido en la película más vista de todos los tiempos en la plataforma, y ha generado los pegajosos temas "Golden" y "Soda Pop" mientras su banda sonora dominaba las listas de pop.

"Estoy tan lista", dijo Cho. "Siento que es mi momento dorado".

Ahora, Cho está entre los Artistas Revelación de 2025 de The Associated Press. El momento se siente casi cósmico. Netflix anunció que "KPop Demon Hunters" fue su película más vista el 26 de agosto, exactamente tres años después de que comenzara a transmitir "Partner Track". "Fue como un regalo de Dios, de 'oye, perdiste algo, pero te he dado algo mejor'", dijo Cho.

Cho, quien no canta en la película, dice que ve sus propias inseguridades en el personaje, una ídolo del K-pop y cazadora de demonios que pierde su voz. Y está lista para unirse a más historias en el mundo creado por Maggie Kang.

"Espero que haya secuelas, espero que haya precuelas, espero que cada niña y niño asiático se sientan muy reflejados y sientan que merecen ser el personaje principal. Espero que esto abra puertas para más proyectos colaborativos entre coreanos y estadounidenses", dice. "Espero que... Rumi pueda descubrir un poco más sobre su mamá y su papá. Espero saber cómo HUNTR/X se convirtió en HUNTR/X. Y espero poder ir a salvar a Jinu".

La película ha generado una nueva ola de interés mundial en la comida coreana, la cultura y la vida de los ídolos del K-pop, en la que Cho, sus coprotagonistas y los cantautores detrás de HUNTR/X se han apoyado mientras la gira de promoción de la película avanza hacia la temporada de premios de Hollywood.

"Me siento tan bendecida de poder tener estas conversaciones porque estoy tan orgullosa de ser, obviamente, estadounidense, pero al mismo tiempo, también estoy tan orgullosa de ser coreana", dijo Cho.

Al crecer en Texas y Minnesota, no pensaba mucho en la identidad racial. Pero mientras asistía a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, algo cambió. "Me di cuenta de que fue la primera vez que pensé, oh, la gente me mira y no piensa que soy estadounidense", recordó. "Y fue interesante porque me di cuenta en ese momento, hay dos formas de verlo. Puedes simplemente enojarte y decir, 'Oh, odio que no tengamos representación, odio a la gente que no nos ve, odio que la gente no vea nuestras historias', o puedes decir, 'Voy a intentarlo'".

Así que lo intentó. En 2007, se mudó a Los Ángeles. "Fue difícil dejar atrás a mis amigos y familia, fue difícil mantenerme positiva y no permitir que las cosas me afectaran. Todavía no tengo la piel tan gruesa", dijo.

Encontró éxito como la poderosa Kira Yukimura en la serie "Teen Wolf" de MTV a partir de 2014, pero de lo contrario luchó por encontrar papeles sustanciosos antes de "Partner Track".

Para el drama legal, finalmente fue la número uno en la lista de llamadas. Pero dice: "Parpadeé y se acabó y estaba devastada".

"Soy del tipo de personalidad que quiere cuidar de todo y de todos. Y quiero hacerlo todo. Y creo que toda esa experiencia pasó de una manera en la que terminó antes de comenzar", dijo Cho. "Perdí mi momento porque estaba tan ocupada tratando de hacerlo perfecto, tratando de arreglarlo todo por mí misma. Y de una manera extraña, me recuerda mucho a Rumi".

Luego llegó "KPop Demon Hunters". La productora de la película, Michelle Wong, dijo que ella y otros cineastas redujeron a los finalistas a seis actores, luego hicieron una "prueba de escucha" a ciegas para elegir la voz de Rumi. Cho fue la elección unánime.

"Nuestra película es dramática, es acción, es comedia, es todo. El talento necesita estar al más alto nivel, lo cual, ya sabes, Arden obviamente encapsula todo eso. Tiene un gran rango", dijo Wong. "Espero que esto le abra puertas porque lo merece".

Cho celebró su cumpleaños número 40 en agosto, cuando "Demon Hunters" alcanzaba su punto máximo de popularidad.

"Creo que para las mujeres, a veces la gente siente tímida para decir eso porque piensan que 40 es viejo", dijo. "Pero nunca me he sentido más joven y mejor conmigo misma. Nunca me he sentido más cómoda en mi piel. Y quiero correr y decírselo a todos porque espero que eso le dé a la gente esperanza de que la edad es realmente solo un número".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.