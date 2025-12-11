Artista Revelación de AP: Tramell Tillman, el astro de "Severance" que conecta con el público

NUEVA YORK (AP) — Tramell Tillman no soñaba con ser actor cuando crecía. Anhelaba ser un cazador de tormentas.

"Quería seguir tornados. Quería estudiar huracanes. Quería ver volcanes de cerca. Quería experimentar un terremoto", afirma.

Había algo en el poder de la naturaleza que dejaba sin aliento al joven Tillman: "Cosas como los desastres naturales o las flores, no piden nuestra adoración o respeto. Hacen lo que necesitan hacer y se van. Eso es impresionante".

Puede que Tillman no haya crecido persiguiendo tormentas, pero podría saber algo sobre el huracán de la fama, habiendo pasado por un 2025 bastante agitado. Ahora es una fuerza de la naturaleza.

El astro de "Severance" disfrutó de una destacada segunda temporada en la que se convirtió en un gerente más prominente en Lumon Industries, culminando con un final en el que lideró una banda de música con coreografía completa. Eso lo llevó a hacer historia en los Emmy como el primer hombre negro en ganar un trofeo como actor de reparto en una serie dramática. Al finalizar el año, también recibió su primera nominación al Globo de Oro.

Tillman también interpretó a un capitán de submarino junto a Tom Cruise en uno de los mayores éxitos del año, “Mission: Impossible — The Final Reckoning” ("Misión imposible: Sentencia Final"), fue invitado a la Gala del Met y fue nombrado Hombre del Año por GQ. Ahora ha ganado un lugar como uno de los Artistas Revelación de 2025 de LA NACION.

"Ha sido un año bastante destacado", dice Tillman. "Quiero seguir expandiéndome y contar más historias, historias que no hemos escuchado e historias que cuentan la misma historia pero desde una perspectiva diferente".

Tillman, de 40 años, nació en la ciudad de Washington y se crio en la comunidad cercana de Largo, Maryland, siendo el menor de seis, algo que dice que aporta a su inquietante Seth Milchick en la serie de Apple TV.

"Creo que Milchick es alguien que busca agradar a las personas. Es obediente, y en mi infancia, yo era muy parecido: tenía que complacer a los padres, tenía que complacer a los maestros", dice Tillman.

Atribuye al creador de "Severance", Dan Erickson, y al director principal, Ben Stiller, la incorporación de sus ideas sobre la negritud, el cambio de código y la experiencia histórica de las universidades negras a Milchick. No es que conozca todos los secretos.

"Disfruto el hecho de que no sabemos quién es Milchick incluso en la segunda temporada, pero lo que sí vemos son destellos de su humanidad saliendo a la luz", comenta.

Tillman también añadió un toque de alegría a su Capitán Jack Bledsoe, el oficial al mando de un submarino de la Marina de los Estados Unidos que el Ethan Hunt de Cruise intercepta. ("Debe ser el Capitán Bledsoe", dice Hunt. Responde el capitán: "Y usted debe estar loco"). Hunt necesita que hagan algunas locuras para salvar al mundo y Bledsoe debería negarse, pero no lo hace. Tillman ve una conexión entre los dos grandes roles.

"Ambos sirven a algo más grande que ellos mismos", dice. "Creo que por eso ambos están dispuestos a ir más allá, o están dispuestos a arriesgarse a sí mismos o a su equipo para cumplir una misión".

Tillman admira a una serie de artistas, incluidos Jeffrey Wright y Colman Domingo. Le encanta la versatilidad de Hugh Jackman, que puede hacer películas de Marvel y Broadway. Y adora el talento de Donald Glover, que actúa, canta y escribe.

"Soy una persona que ama la versatilidad. Me inspira eso", dice. "Creo que es hermoso poder hacer una cosa y hacerlo excelentemente, pero ver a alguien que puede hacer múltiples cosas y llevarlo a cabo — ejecutarlo de manera hermosa, artística, intencional — es maravilloso".

Tillman podrá ser visto próximamente en la película de Amazon/MGM "Your Mother Your Mother Your Mother" y en la película de Netflix de Lena Dunham "Good Sex". Siguiendo el ejemplo de Jackman, también se ha inscrito para "Spider-Man: Brand New Day".

Durante su año tan excelente, Tillman ha aprendido a apoyarse en amigos, especialmente aquellos fuera del mundo del entretenimiento, sin dejarse impresionar por las fiestas elegantes y la proximidad con Cruise.

"Mi tendencia — y estoy trabajando en esto — es acercarme y permitir que esas personas estén allí para atraparme", dice. "Gran parte de mi vida, he tenido que aprender a apoyarme y atraparme a mí mismo. La vida tiene una forma de cambiar eso".

Para más información sobre la clase de Artistas Revelación de 2025 de LA NACION, visita https://apnews.com/hub/ap-breakthrough-entertainers.