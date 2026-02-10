Artistas emergentes de rap, Afrobeats y R&B amplían los límites del género cristiano

Una nueva ola de artistas está trascendiendo las nociones tradicionales de la música cristiana, atrayendo a jóvenes hacia el rap, Afrobeats y R&B basados en la fe.

A menudo impulsados por las redes sociales, muchos de ellos comenzaron con sellos independientes o subiendo canciones autogestionadas a plataformas de streaming. Ahora, sellos más grandes y servicios de streaming están tomando nota.

La gente busca "algo que alimente el alma, algo con visión de futuro, positivo", expresó James "Trig" Rosseau Sr., CEO de Holy Culture Radio. "Encuentran una comodidad sonora, pero luego un mensaje que satisface esa necesidad".

El interés en esa música ha proliferado desde 2022, dijeron representantes de Spotify y Amazon Music. Sin embargo, irrumpir ha sido un desafío para este grupo de artistas, en su mayoría negros y/o africanos, que están haciendo música que no siempre puede definirse y que no ha estado bien representada en la industria de la música cristiana.

"En los últimos dos años, hay algo que está sucediendo en términos de impulso, y todavía se siente subterráneo, pero ahora está comenzando a obtener la visibilidad que merece", comentó Angela Jollivette, quien anteriormente supervisó las categorías de Gospel/Contemporary Christian de los Premios Grammy y dirige una empresa de supervisión y producción musical.

El rap cristiano ascendió alrededor de 2013 cuando el rapero Lecrae Moore ganó su primer Grammy. Hoy en día, artistas más nuevos están modernizando el hip-hop cristiano. Los raperos de Florida Caleb Gordon y Alex Jean están entre aquellos que se inclinan hacia los subgéneros del rap, así como hacia el Afrobeats, la popular mezcla de estilos musicales de África Occidental. El pionero del Afrobeats cristiano nigeriano Limoblaze ahora con el sello Reach Records de Moore, y artistas de Afrobeats como CalledOut Music y la ganadora de "The Voice UK" Annatoria están en ascenso.

"Creo que el mundo ahora se da cuenta de que estamos representados", declaró Moore. "Para mí, eso refleja la fe que tenemos. Somos una fe global".

El artista ghanés canadiense Ryan Ofei, radicado en Dallas y exmiembro del grupo cristiano Maverick City Music, se inclinó hacia la fusión Afrobeats-R&B, lanzando su primer álbum en solitario en 2024. Dijo que la música cristiana más reciente es menos "predicadora" pero sigue siendo una "herramienta evangelística masiva" para quienes no asisten a la iglesia.

"Puedes mover la cabeza, puedes escucharla en el carro", indicó Ofei. "Pero todo el tiempo, sigues siendo edificado, y aún puedes sentir la presencia del Señor".

Apto para la familia pero no infantil

Los artistas de rap cristiano, R&B y Afrobeats dicen que quieren escribir música que puedan tocar alrededor de sus hijos, pero sin sacrificar el arte.

"Les estoy dando sonidos que son gueto y cool, pero no profanos", señaló la rapera Jackie Hill Perry. Describió el rap cristiano de hoy como menos intelectual y más "impulsado por la vibra" que cuando comenzó hace más de una década.

La rapera Childlike CiCi comenzó como artista secular grabando en "trap houses", un término para casas de venta de drogas donde algunos de los nombres más grandes del hip-hop también impulsaron la popularidad de la música trap. Unos años después de convertirse al cristianismo en 2019, Childlike CiCi buscó hacer música que no podía encontrar, arraigada en la fe pero inspirada en el trap y su contraparte más agresiva, el drill.

"Cuando la gente piensa en el hip-hop cristiano, espera que sea como Kidz Bop", dijo. "Creo que es más grande que eso. Es decir, la Biblia no es Kidz Bop".

Algunos artistas encontraron el rap cristiano cursi al principio. Pero Limoblaze, radicado en Londres, sostuvo que la música de Moore transformó su fe "de una práctica religiosa a una relación real con Jesús".

Aprovechando la popularidad global del Afrobeats y su propia audiencia en crecimiento, Limoblaze se reunió con Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon hace unos tres años. Meses después, Amazon lanzó su primera playlist de Afrogospel, dijo.

"Creo que el Afrobeats cristiano está lenta pero eventualmente alcanzando un nivel mainstream, al menos en la escena musical africana", comentó Limoblaze.

Comparado con sus contrapartes mainstream, los números de streaming para estos subgéneros siguen siendo menores, pero la dedicación de sus fanáticos es desproporcionada, apuntó Lauren Stellato, líder de programación para música cristiana y gospel en Amazon Music.

"Estos jóvenes artistas y jóvenes fanáticos están llevando la fe a sonidos y espacios en los que realmente ya viven", expresó. "Las audiencias están respondiendo porque se siente natural".

Algunos artistas han colaborado con actos cristianos populares como Forrest Frank, y el rap cristiano está irrumpiendo en espacios seculares y mainstream. Los raperos cristianos Gordon, Jean, nobigdyl., Hulvey, Jon Keith y GAWVI actuaron en el festival Rolling Loud Miami 2024. Meses después, Rolling Loud dio un set en solitario al rapero cristiano Miles Minnick, quien habló este año en un panel de los Grammy y actuó en un evento del Super Bowl.

Alternativa al culto tradicional

Las iglesias han resistido durante mucho tiempo actos que se desvían de la tradición, como el sonido gospel moderno de Kirk Franklin en los años 90, aseguró Emmett G. Price III, decano de estudios africanos en el Berklee College of Music. Price agregó que aunque todavía hay resistencia, los artistas más nuevos son importantes porque "no hay una iglesia negra homogénea".

Cuando las canciones de culto tradicionales no resuenan, no hay nada "impío" en querer a Dios en otra música, aseveró Moore.

La artista CèJae afirmó que sus canciones de R&B todavía están arraigadas en la Biblia, pero también exploran temas personales como el desamor y la lucha por orar regularmente.

"A veces no obtenemos la parte emocional", dijo sobre el gospel tradicional. "O si lo hacemos, a veces parece un mensaje reciclado".

El artista alternativo Sondae, radicado en el Reino Unido, expresó que la diversidad sonora ayuda a las personas a encontrar música con la que puedan conectarse, ya sea gospel, Afrobeats o canciones de culto contemporáneo que atraen más a audiencias blancas.

"Siento que Dios ha bendecido su cosecha de tal manera que hay diferentes sabores de frutas surgiendo por todas partes, y todos están siendo bendecidos", comentó.

Desafíos en un género en expansión

Los artistas de rap cristiano, R&B y Afrobeats todavía carecen del mismo apoyo de la industria, recursos financieros y exposición en radio que tienen los artistas cristianos contemporáneos y seculares, notó Jollivette, quien está trabajando con la Academia de Grabación para desarrollar un Grammy de ritmo y alabanza. Algunos han ganado en categorías de Grammy basadas en la fe existentes compitiendo contra artistas con sonidos muy diferentes.

La música cristiana también es muy basada en la letra de las canciones, por lo que categorizar a los artistas en una "generación que realmente no hace distinciones de género" es un desafío, manifestó Mat Anderson, vicepresidente senior de estrategia de sellos y operaciones en Provident Entertainment de Sony Music Entertainment.

Los observadores dicen que la calidad del hip-hop cristiano y sus contrapartes ha mejorado a lo largo de los años, pero los escépticos permanecen.

El rapero cristiano Torey D’Shaun destacó en el podcast del rapero nobigdyl. que incluso el rap que admiraba artísticamente no resonó al principio. Una letra de Kendrick Lamar llevó a D'Shaun a la fe después de escuchar su crianza en East St. Louis reflejada en el álbum "good kid, m.A.A.d city" de Lamar, con historias paralelas en Los Ángeles, dijo.

"Deberíamos poder hacer música más densa que la música de grupo juvenil", declaró D’Shaun, miembro del colectivo de rap indie tribe de nobigdyl.

CèJae indicó que representantes de streaming le han dicho que más playlists ayudarían al género a despegar, pero que aún no hay suficiente música de R&B cristiano. Anderson de Sony Music apuntó que eso está comenzando a cambiar.

Aún así, en una industria centrada en la fama donde puede ser difícil ganar dinero y destacarse, Hill Perry señaló que es importante atender el llamado de la Biblia a la humildad. Ella aconseja a los artistas evitar obsesionarse con los números y practicar la humildad diariamente, lo cual se traducirá en sus carreras. Limoblaze coincide con eso.

"Es una resolución para mí, saber que lo que sea que vaya a suceder, sucederá por el Espíritu de Dios y no porque yo sea poderoso o talentoso", expresó.

