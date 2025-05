Artur mantiene vivo al Botafogo en la Libertadores al vencer a Estudiantes

El Botafogo, vigente campeón, salvó este miércoles su primer 'match ball' en la Copa Libertadores con una victoria 3-2 sobre Estudiantes de La Plata, resultado que le permite depender de sí mismo en la última jornada del grupo para pasar a los octavos de final.

Un gran gol de Artur en el minuto 84 le dio los tres puntos a un Botafogo que dejó escapar dos goles de ventaja y estuvo a punto de complicarse seriamente su futuro en el torneo.

"Botafogo apostó en mí y no es por acaso, creo que tengo mis cualidades y estoy agregando mucho al equipo y espero agregar mucho más", dijo el héroe de la noche y principal fichaje botafoguense para esta temporada.

- Dominio arrollador -

Muy irregular esta temporada, el 'Fogao' mostró su mejor versión y fue muy superior a Estudiantes durante los primeros 60 minutos.

El 'Pincharrata', con una postura muy defensiva, usando una línea de 5 atrás, pareció conformarse con el empate y apenas intentó sorprender en rápidos contraataques, sin llegar a inquietar a John en toda la primera parte.

Un cabezazo de Cuiabano que salió alto en el minuto 21, tras una buena jugada colectiva, y un disparo de Artur que salió fuera por poco en el 33, fueron los primeros avisos del Botafogo, que logró recompensa a su insistencia en el 42.

Jair, desde la defensa, abrió en largo a la izquierda para Artur, que controló el balón dentro del área y la puso rasa al segundo palo para que Rwan Cruz rematara a placer y marcara su primer gol en la Libertadores.

Lejos de conformarse con el resultado, el Botafogo se fue a por el segundo gol tras el descanso y lo logró en el 52, cuando el portero Matías Mansilla salió mal en un córner e Igor Jesús, a placer, puso de cabeza el 2-0.

- Empatan sin quererlo -

Estudiantes mantuvo la misma postura, pero se encontró con un inocente penalti de Gregore, por unas manos dentro del área, que Tiago Palacios convirtió en gol.

Botafogo sintió la presión y vio como por primera vez en el partido, Estudiantes se hacía con el dominio del balón, a la vez que estiraba tímidamente las líneas.

Sin llegar a inquietar la portería rival, los argentinos lograron el empate, cuando tras un centro desde la izquierda de Santiago Arzamendia desde la izquierda, Palacios aprovechó que la defensa no logró despejar el balón para rematar a la red.

- Una genialidad -

Con el 2-2 y cuando el público ya se temía lo peor, Marlon Freitas lanzó en largo un balón al ataque, Artur, con un control orientado, pasó entre Facundo Rodríguez y Arzamendia y colocó a la perfección ante Mansilla, en un gran gol que sentenció el partido.

"Creo que el inicio fue bien difícil, adaptarme nuevamente, venía de Rusia, donde era un partido por semana, un juego más lento, no jugaba tanto, y llegue aquí, cada 3 días hay partido, todavía me estoy adaptando pero estoy muy feliz, y hay que felicitar a la afición y nuestro equipo que no se rindió", dijo Artur.

Con la victoria, el Botafogo deberá ganar nuevamente en casa en la última jornada del grupo a la Universidad de Chile para pasar a octavos.

Por su parte, Estudiantes se clasificará si derrota ante su afición al colista del grupo, el Carabobo.

Alineaciones:

Botafogo: John - Vitinho (Mateo Ponte 83), Jair Cunha, David Loiola, Alex Telles (Pereira dos Santos 83) - Artur (Danilo 90), Gregore, Marlon Freitas (cap) (Allan 89), Cuiabano - Igor Jesus, Rwan Cruz (Nathan Fernandes 75). DT: Renato Paiva.

Estudiantes de la Plata: Matias Mansilla - Eric Meza, Sebastián Boselli (Edwuin Cetré 79), Santiago Núñez, Facundo Rodriguez, Santiago Arzamendia Duarte (Joaquín Tobio Burgos 90) - Tiago Palacios, Santiago Ascacibar (cap), Gabriel Neves (Ezequiel Piovi 59), José Ernesto Sosa (Facubdo Farias 59) - Lucas Alario (Luciano Giménez 59). DT: Eduardo Domínguez.

