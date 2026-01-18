Aryna Sabalenka supera los nervios y gana en primera ronda en el Abierto de Australia

MELBOURNE (AP) — Aryna Sabalenka admitió que estaba un poco nerviosa con Rod Laver y Roger Federer entre el público durante su victoria de primera ronda en el Abierto de Australia el domingo.

Sabalenka, primera cabeza de serie y que ganó el título australiano en 2023 y 2024 y fue subcampeona el año pasado ante Madison Keys perdió los primeros tres puntos y cedió su juego de servicio inicial antes de recuperarse para vencer a Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 6-4, 6-1.

“No comencé de la mejor manera. Ella llegó. A toda marcha. Estaba jugando genial”, dijo Sabalenka sobre la zurda Rakotomanga Rajaonah, una francesa de 20 años con entrada de comodín. “Fue un comienzo complicado. Estoy súper feliz de haber encontrado mi ritmo al final del segundo set”.

Sabalenka se preparó para el primer major de la temporada con un título en Brisbane, que incluyó una victoria en cuartos de final sobre Keys. Ha estado en buena forma y lleva 74 semanas con el ranking número 1 del mundo en mujeres.

En su entrevista en la cancha, dijo que había echado un vistazo y vio a Laver, el astro australiano que da nombre a la cancha principal del torneo, y al ganador de 20 majors Federer sentados en asientos contiguos.

“Soy una gran fan. Quería mostrar un gran tenis para que ustedes disfrutaran viéndome jugar”, dijo. “Definitivamente había mucha presión. Caminaba pensando ‘¡no mires allí, no mires allí!’”

Dejó eso de lado, encontró su ritmo y se mostró contenta con una victoria en sets corridos.

“Quiero decir, primero que nada, es el primer partido, ¿verdad? Siempre estás tratando de averiguar dónde estás”, dijo.

Carlos Alcaraz tenía previsto jugar el siguiente partido en la Rod Laver Arena contra Adam Walton, comenzando su intento de convertirse en el hombre más joven en ganar un Grand Slam en su carrera. La jugadora de 45 años Venus Williams jugaba el domingo por la noche en la John Cain Arena.

Día 1

Alexander Zverev, subcampeón aquí el año pasado ante Jannik Sinner, se sobrepuso a un comienzo lento para vencer a Gabriel Diallo 6-7 (7), 6-1, 6-4, 6-2 en el partido de la tarde en el primero de los 15 días del torneo. Está en la segunda ronda en Melbourne Park por décimo año consecutivo.

“Definitivamente, cuando vi el sorteo, no estaba muy contento, para ser honesto”, dijo Zverev acerca del complicado desafío que presentó Diallo, 41ro del ranking. “Es muy joven, muy talentoso. Increíblemente agresivo.

“En el primer set no tuve mi mejor tenis, diría. Mejoró mucho después para mí”.

Dos de las cabezas de serie femeninas fueron eliminadas en la tarde inaugural Elsa Jacquemot eliminó a la número 20 Marta Kostyuk 6-7 (4), 7-6 (4), 7-6 (7) y la turca Zeynep Sönmez, procedente de la clasificación, sorprendió a la número 11 Ekaterina Alexandrova 7-5, 4-6, 6-4.

Sönmez detuvo brevemente su partido en el segundo set para ayudar a un recogepelotas que parecía estar teniendo dificultades con el calor antes de que el equipo médico del torneo se hiciera cargo.

La séptima cabeza de serie Jasmine Paolini venció a Aliaksandra Sasnovich por 6-1, 6-2, y la número 12 Elina Svitolina y Maria Sakkari también avanzaron en sets corridos.

La excampeona de Wimbledon Marketa Vondrousova se retiró debido a una lesión de hombro antes de su partido de primera ronda programado, dando un lugar en el cuadro principal a Taylor Townsend, la perdedora afortunada de la clasificación, para enfrentarse a Hailey Baptiste.

En un duelo de 2 horas y media entre estadounidenses en la cancha 13, Baptiste triunfó por 6-3, 6-7 (3), 6-3.

En el lado masculino, el número 29 Frances Tiafoe superó a Jason Kubler 7-6 (4), 6-3, 6-2, y Michael Zheng resistió a Sebastian Korda 6-4, 6-4, 3-6, 6-7 (0), 6-3 en un partido de primera ronda entre estadounidenses en la Kia Arena.

Zheng, una estrella universitaria en Columbia que avanzó a través de la clasificación para hacer su debut a primer nivel, se enfrentará a continuación al número 32 Corentin Moutet, quien fue abucheado después de su saque por debajo del brazo en el punto de partido en una victoria por 6-4, 7-6 (1), 6-3 sobre Tristan Schoolkate.

El vigésimo Flavio Cobolli se convirtió en el primer hombre preclasificado apeado del torneo, al caer por 7-6 (1), 6-4, 6-1 ante el británico Arthur Fery.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.