As de Diamondbacks Corbin Burnes espera regresar cerca del Juego de Estrellas tras cirugía

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — El as de los Diamondbacks de Arizona Corbin Burnes confió en regresar a la acción alrededor del receso del Juego de Estrellas, es decir poco más de un año después de una lesión de codo que requirió una cirugía Tommy John

El veterano lanzador derecho habló con los periodistas el martes, antes del primer entrenamiento de pretemporada del equipo

“Creo que todavía estamos bien para mediados de julio”, manifestó Burnes. “Voy a intentar que sea antes. Cada día que estoy aquí, intento que sea antes. Todavía tengo algunas vías donde creo que puedo recortar algo de tiempo para regresar antes, pero eso está por determinarse”

Burnes firmó un contrato de seis años por US$210 millones con los D-backs antes de la temporada pasada

Tenía un récord de 3-2 con una efectividad de 2,66 en 11 aperturas antes del 1 de junio, cuando se lesionó

Burnes es uno de los muchos lanzadores de los D-backs que se perderán al menos una parte de la próxima temporada debido a lesiones. Los relevistas A.J. Puk y Justin Martinez también están regresando de una cirugía mayor de codo, mientras que el zurdo Andrew Saalfrank se perderá la temporada tras someterse a una cirugía de hombro

También el martes, los D-backs anunciaron que firmaron al veterano primera base Carlos Santana con un contrato de un año por US$2 millones, una semana después de que ambas partes llegaron a un principio de acuerdo

El dominicano de 39 años acudió al Juego de Estrellas en 2019, ganó un Guante de Oro en 2024 y bateó .219 con 11 jonrones y 54 carreras impulsadas la temporada anterior. Pasó la mayor parte del año con los Guardianes antes de una breve aparición al final de la temporada con los Cachorros

El mánager de los D-backs, Mike Hazen, aprecia el poder que Santana puede aportar al plato con sus 335 jonrones en su carrera, pero es su trabajo en el aspecto defensivo lo que lo hizo un objetivo tan deseable en la agencia libre

“Queríamos asegurarnos de que nuestra defensa estuviera donde necesitaba estar y él es un defensor de élite en esa posición”, señaló Hazen

A fin de hacer espacio para Santana en la lista, los D-backs movieron a Saalfrank a la lista de lesionados de 60 días

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes