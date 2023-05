Asad culmina su regreso al redil árabe en una cumbre auspiciada por Arabia Saudita

Los líderes árabes dieron el viernes la bienvenida al presidente sirio, Bashar al Asad, tras años de aislamiento diplomático, en una cumbre en Arabia Saudita en la que también participó el presidente de Ucrania.

Asad abogó por una "nueva fase" en la cooperación regional en su intervención en la cumbre, que también contó con la aparición por sorpresa del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, una señal del creciente peso diplomático del país anfitrión, Arabia Saudita.

Era la primera vez que Asad comparecía en la Liga Árabe desde que Siria fue suspendida en 2011 por la brutal represión de manifestantes prodemocráticos que desembocó en una guerra civil.

"Espero que esto marque el comienzo de una nueva fase de acción árabe para la solidaridad entre nosotros, la paz en nuestra región, el desarrollo y la prosperidad en lugar de la guerra y la destrucción", dijo Asad a los asistentes a la cumbre, que se celebra en la ciudad de Yedá, a orillas del mar Rojo.

En la sala principal de la cumbre Asad intercambió saludos con el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, y antes de la ceremonia inaugural se reunió con el presidente de Túnez y el vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos.

"Me gustaría dar una gran bienvenida a Siria a su lugar entre sus hermanos", dijo el primer ministro argelino, Ayman Benabderrahmane, en el discurso de apertura de la cumbre.

"Nos complace hoy la asistencia del presidente sirio, Bashar al Asad, a esta cumbre", afirmó por su parte el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, gobernante de facto del país, esperando que ese regreso conduzca a la "estabilidad" en Siria.

- Promover la reconciliación -

La acogida de Asad es un giro para Arabia Saudita, que respaldó a la oposición siria y apoyó a los grupos rebeldes durante las primeras fases de la guerra en Siria y acusó entonces al presidente, aliado de Irán, de operar una "máquina de matar".

En Siria, cientos de personas protestaron en el norte del país, controlado por los rebeldes, contra la rehabilitación de Asad, coreando "¡El pueblo quiere la caída del régimen!", el mismo grito que se oía en las protestas que sacudieron Siria y otros países árabes en 2011.

El regreso de Asad se produce tras un periodo de intensa diplomacia par Arabia Saudita, que cerró un inesperado acercamiento con e Irán en marzo, con la mediación de China.

Desde entonces, Arabia Saudita ha restablecido relaciones con Siria y ha intensificado sus esfuerzos por la paz en Yemen, donde lidera una coalición militar contra los rebeldes hutíes, apoyados por Irán.

No todos los países de la región se han mostrado dispuestos a estrechar lazos con Asad y Catar dijo este mes que no normalizará las relaciones con su gobierno de Asad, aunque eso no será "un obstáculo" para la reintegración en la Liga Árabe.

- Visita sorpresa de Zelenski -

La inesperada visita de Zelenski a la cumbre de la Liga Arabe es su primera a Oriente Medio desde la invasión rusa de febrero de 2022.

Vestido con su habitual traje militar, fue recibido en el aeropuerto por el embajador de Ucrania y varios funcionarios sauditas.

Más tarde acusó a algunos dirigentes árabes de ignorar los horrores de la invasión rusa. "Desafortunadamente, hay algunos en el mundo y aquí, entre ustedes, que cierran los ojos" ante las "anexiones ilegales", dijo Zelenski a los asistentes a la cumbre, instándolos a "mirar honestamente" la guerra.

Un funcionario de la Liga Árabe dijo a la AFP que la invitación de Zelenski procedía de Arabia Saudita, no del bloque.

Zelenski indicó en las redes sociales que se reunió con el príncipe Mohamed bin Salmán y también se espera que asista a la cumbre un representante de la embajada rusa.

Arabia Saudita mantiene una posición relativamente neutral en la guerra de Ucrania. Aunque ha prometido cientos de millones de dólares en ayuda a Ucrania y respalda las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que denuncian la invasión rusa, también se ha coordinado con Rusia en política energética.

