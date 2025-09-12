ASAJA critica que la Comisión Europea "vuelve a traicionar al campo" con el acuerdo del Mercosur, los aranceles y China

BARBASTRO (HUESCA) 12 (Europa Press) -

El secretario general de ASAJA Aragón, Ramón Solanilla, ha criticado la actitud de la Comisión Europea porque de cara a la opinión pública se presenta como "defensora del campo", pero a la hora de decidir, "actúa en contra de los intereses" de los agricultores y ganaderos europeos y los "vuelve a traicionar", en referencia al acuerdo de Mercosur, los aranceles de Estados Unidos y los acuerdos con China.

El acuerdo con Mercosur es el ejemplo "más evidente", ha dicho Solanilla al explicar que se promete que habrá cláusulas de reciprocidad, pero "todos sabemos que no se van a cumplir por motivos diversos conocidos por los representantes políticos".

Los expertos en economía, ha recordado, ya han advertido de que estas cláusulas "están adaptadas a los riesgos fitosanitarios de Europa, por lo que exigirlo a países con otras condiciones y sistemas de producción agrícola es "desproporcionado" e "injustificado", según el derecho internacional".

"Esta cuestión --ha observado Solanilla-- no aparece en titulares de ninguna noticia relacionada con Mercosur y es uno de los puntos de origen para que el tratado nos perjudique en territorios como Aragón".

A ello se une lo que han alertado de forma reiterada en el sentido de que los países de Mercosur "tampoco aplican" las mismas normas de seguridad alimentaria, ni de sostenibilidad medioambiental, ni de bienestar animal, y sus costes laborales son mucho más bajos.

Estas cuestiones no solo afectan al sector primario, sino a todos los sectores de la economía y ha echado mano del refranero popular para indicar: "cuando las barbas de tu vecino veas pelar...".

Mientras tanto, en Europa, se repite de forma constante que los agricultores y ganaderos "están obligados a cumplir exigencias cada vez más duras y costosas" por lo que se ha preguntado "cómo vamos a competir en igualdad de condiciones" para apostillar que "la respuesta es clara: no podemos".

COMPETENCIA DESLEAL

Esta competencia "desleal" es la que la Comisión está dispuesta a aceptar desde el inicio de la negociación, ha afeado para comentar que economistas y expertos del sector europeos lo advierten desde hace tiempo.

Se trata, ha considerado, de un hecho enormemente relevante que queda "en la oscuridad" de la firma de este tratado, cuando el pasado 5 de septiembre, la Comisión Europea presentaba al Consejo su propuesta de firma y conclusión del acuerdo de asociación UE-Mercosur.

La validación, por parte de los comisarios europeos, es el primer paso antes de someter este tratado de libre comercio a los Estados miembros y a los eurodiputados en los próximos meses.

Pero hay una "trampa velada" en este proceso porque no serán los parlamentos de cada país los que ratifiquen el acuerdo, será directamente el Parlamento Europeo, "ya con la posición marcada y clara, quien de el si a Mercosur".

Mientras tanto, países como Polonia o Francia son muy beligerantes contra el acuerdo y la defensa de la soberanía alimentaria europea frente a las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen quien afirma que "se trata de un acuerdo beneficioso para todas las partes, con ventajas significativas para los consumidores y las empresas de ambos continentes". Esta frase "enerva" al sector porque ve el futuro "gris" con este acuerdo que permitirá "exportar desde Europa más automóviles, maquinaria y bebidas alcohólicas a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pero a cambio, permitirá la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja latinoamericanos, debilitando nuestro sector", ha diferenciado. La posición del Gobierno de España es de "total apoyo" al acuerdo, ha lamentado para señalar que desde el Ministerio de Agricultura se habla de "beneficios para el sector", que pasa ASAJA Aragón es "incomprensible". POLITICA SUICIDA Lo mismo ocurre con los aranceles con Estados Unidos porque Europa "hace concesiones en sectores clave", pero los productos europeos siguen encontrándose con "enormes trabas" en el mercado norteamericano. "Una vez más, el campo europeo se convierte en moneda de cambio en las negociaciones internacionales", ha razonado. Con China, la "incoherencia es todavía más evidente" al argumentar que hay una "dependencia comercial creciente, importaciones masivas sin garantías de reciprocidad y una ausencia total de medidas para proteger a los productores europeos", ha enumerado. La Comisión Europea, en vez de reforzar la agricultura y la ganadería como sector estratégico, "las debilita y las relega a un segundo plano", ha deducido Solanilla. "Quiero decirlo alto y claro: que todas las familias políticas forman parte de la Comisión Europea y son los responsables de la situación. Todos ellos, sin excepción, utilizan al campo como escaparate en campaña electoral, pero cuando llega la hora de la verdad con sus decisiones tomadas y acuerdos alcanzados el sector nos sentimos vendidos y traicionados". Desde ASAJA Aragón han exigido "detenga esta política suicida que pone en riesgo la soberanía alimentaria de Europa y que se deje de engañar a la sociedad con discursos vacíos sobre sostenibilidad y apoyo al medio rural". "La realidad --ha resumido-- es que, con cada decisión que toman en Bruselas, nos empujan a la ruina y condenan a la agricultura y la ganadería europea a la desaparición. El campo no puede seguir siendo moneda de cambio. En nombre de ASAJA Aragón, decir que no nos vamos a callar. Sin agricultores y ganaderos no hay futuro para Europa".