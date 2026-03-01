Asaltan centro cultural iraní en Ecuador en medio de ataques en Oriente Medio

Varias personas asaltaron un centro cultural iraní en Quito y dejaron un herido y daños en las instalaciones en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó la policía este sábado

"Es un acto de agresión", dijo la policía en un comunicado compartido a los medios

Los agresores llegaron en una caravana de vehículos y usaron palos, piedras y gas lacrimógeno para romper las ventanas del centro y agredir a las personas en su interior, según las autoridades.

Videos compartidos en redes sociales muestran a personas con banderas de Israel, Estados Unidos y de la oposición iraní. También se oye a una mujer gritando: "Fuera asesinos, fuera terroristas, ustedes tienen que salir de este país"

Las personas del centro se encontraban orando en medio de la celebración musulmana del ramadán