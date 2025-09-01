Asalto a camión blindado deja cuatro muertos en Guatemala

Un asalto armado a un camión blindado que transportaba dinero dejó este lunes cuatro muertos en un poblado de Guatemala cercano a la frontera con México, informaron socorristas.

El atraco ocurrió frente a un banco en la plaza central del municipio de San José Rodeo, enclavado en una zona del suroeste de Guatemala donde operan bandas del crimen organizado y narcotraficantes.

“Se registra un asalto a un vehículo de transporte de valores” en el que murieron tres custodios y otra persona que estaba en la zona del tiroteo, señalaron en X los Bomberos Municipales.

Imágenes divulgadas por los socorristas mostraron los cuerpos de los agentes abatidos en una calle aledaña al banco. Por el momento las autoridades no han revelado si los asaltantes huyeron con el dinero del camión.

Hace dos semanas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su par de Guatemala, Bernardo Arévalo, acordaron fortalecer la seguridad en la frontera común, donde operan bandas que trafican drogas y migrantes.

