Asamblea Nacional de Venezuela aprueba controversial Ley de Amnistía

CARACAS, 19 feb (Reuters) - La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada ‌por ‌el ⁠partido gobernante, aprobó el jueves una Ley de Amnistía que, ​según organizaciones ⁠de ⁠derechos humanos, es restringida y no ofrece ​alivio a cientos de presos políticos ‌en el país, incluidos ​militares, mientras ​algunos familiares completaron su quinto día de huelga de hambre en reclamo de la liberación de sus seres queridos.

La presidenta encargada, ​Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero ⁠tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por ‌parte de Estados Unidos, ha cedido a las exigencias de la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, en temas como reformas legales, ventas de petróleo ‌y ha excarcelado a cientos de personas, que ⁠grupos de derechos humanos clasifican como ‌presos políticos.

El gobierno siempre ⁠ha negado que haya ⁠presos políticos y dice que los encarcelados han cometido delitos.

El parlamento, encabezado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta ‌encargada, quien fue ​la que originalmente propuso la ley; dio el jueves el segundo debate requerido por las normas venezolanas ‌para la aprobación definitiva.

