Asamblea Nacional de Venezuela discutirá el jueves una reforma más flexible de la ley petrolera

CARACAS, 29 ene (Reuters) - Se espera que los legisladores discutan el jueves una reforma integral de la principal ley de la industria petrolera de Venezuela, tras la modificación de una propuesta presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para introducir un nuevo impuesto a los hidrocarburos, la posibilidad de privatizaciones de activos y la cesión de operaciones petroleras, según un borrador visto por Reuters.

Se anticipa que la reforma fomente el aumento de la producción de petróleo y gas, así como la inversión extranjera, como parte del plan de reconstrucción de US$100.000 millones propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para la industria, tras 20 años de estricta nacionalización. (Redacción Reuters)