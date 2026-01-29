Asamblea Nacional de Venezuela discutirá reforma más flexible de la ley petrolera

CARACAS, 29 ene (Reuters) - Los legisladores discutirán el jueves una reforma más flexible de la principal ley de la industria petrolera de Venezuela, tras la modificación de una propuesta presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez

La propuesta busca introducir un nuevo impuesto a los hidrocarburos, la posibilidad de privatizaciones de activos y la cesión de las operaciones petroleras, según un borrador visto por Reuters

Se anticipa que los cambios incentiven el aumento de la producción de petróleo y gas, así como la inversión extranjera, tras el plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares para la industria propuesto este mes por el presidente estadounidense Donald Trump

La rápida discusión sobre la columna vertebral de la industria petrolera del país se produce tras 20 años de estricta nacionalización y la expropiación de activos que pertenecían a empresas extranjeras, incluidas las gigantes estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhillips, que no han sido compensadas tras años de arbitrajes y demandas

La reforma propuesta también pretende formalizar un modelo de producción compartida de petróleo, introducido inicialmente por el derrocado mandatario Nicolás Maduro y negociado con empresas energéticas poco conocidas en los últimos años

Los cambios incorporados al texto en los últimos días buscan reducir el impuesto sobre la renta para proyectos energéticos, a la vez que crean un nuevo "impuesto a los hidrocarburos", que se regularía en una legislación separada. Se prevé la eliminación de impuestos adicionales

Recientemente, se añadió a la reforma la posibilidad de privatizar los activos petroleros que actualmente son propiedad de la estatal PDVSA y que son operados por ella, y de ceder la operación de los yacimientos bajo el nuevo modelo contractual

En el texto de la reforma, la Asamblea Nacional pierde la autoridad para aprobar los contratos, ya que el Ministerio de Hidrocarburos —actualmente también controlado por Rodríguez— concentrará casi toda la facultad para firmar contratos y aprobar cualquier cambio en los términos

(Redacción Reuters Editado por Javier Leira)