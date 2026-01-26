Asamblea Nacional francesa aprueba prohibir a menores de 15 años el acceso a las redes sociales

Por Elizabeth Pineau

PARÍS, 26 ene (Reuters) -

La Asamblea Nacional francesa respaldó el lunes una ley para prohibir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, en medio de la creciente preocupación por el acoso en línea y los riesgos para la salud mental.

El proyecto de ley propone prohibir a los menores de 15 años el acceso a las redes sociales y a las "funcionalidades de redes sociales" integradas en plataformas más amplias.

Los legisladores votaron 116 contra 23 a favor del proyecto. Ahora pasa al Senado antes de una votación final en la Cámara Baja.

El presidente Emmanuel Macron ha señalado a las redes sociales como uno de los factores responsables de la violencia entre los jóvenes.

Ha instado a Francia a seguir los pasos de Australia, que en diciembre prohibió por primera vez en el mundo el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube.

Macron quiere que la prohibición esté en vigor a tiempo para el inicio del próximo curso académico en septiembre.

"Con esta ley, establecemos un límite claro en la sociedad y decimos que las redes sociales no son inofensivas", dijo a la cámara la diputada centrista Laure Miller al presentar el proyecto de ley. "Nuestros hijos leen menos, duermen menos y se comparan más entre ellos".

El Parlamento Europeo ha pedido que la Unión Europea establezca edades mínimas para que los niños accedan a las redes sociales, aunque corresponde a los Estados miembros imponer límites de edad.

En Francia existe un amplio apoyo político y público a la restricción del acceso de los menores a las redes sociales.

El legislador de extrema derecha Thierry Perez dijo que el proyecto de ley respondía a una "emergencia sanitaria". "Las redes sociales han permitido a todo el mundo expresarse, pero ¿a qué precio para nuestros hijos?", señaló.

La prohibición francesa obligaría a las plataformas a bloquear el acceso a los jóvenes mediante mecanismos de verificación de la edad que cumplan la legislación de la Unión Europea.

La legislación también amplía a los institutos la prohibición de los teléfonos inteligentes en los colegios. (Reporte de Leigh Thomas y Elizabeth Pineau; editado en español por Javier Leira)