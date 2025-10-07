Asciende a 61 el número de muertos por derrumbe en una escuela de Indonesia

SIDOARJO, Indonesia (AP) — Equipos de rescate indonesios recuperaron el lunes una docena de cuerpos, elevando el número de muertos a 61, mientras continúan con la búsqueda de jóvenes desaparecidos después de que una sala de oración dentro de una escuela islámica se vino abajo la semana pasada.

La estructura se derrumbó el 29 de septiembre mientras los estudiantes —en su mayoría varones de entre 12 y 19 años— realizaban sus oraciones vespertinas. Al momento del incidente se reanudaba una expansión no autorizada en el edificio de la centenaria escuela de Al Khoziny, en la localidad de Sidoarjo, en la isla de Java.

Solo un estudiante escapó ileso, informaron las autoridades, mientras que otros 99 ya fueron dados de alta luego de recibir atención médica. Cuatro estudiantes sufrieron lesiones graves y permanecían hospitalizados el lunes después de someterse a amputaciones.

Sin más señales de vida bajo las toneladas de escombros tres días después del derrumbe, las autoridades recurrieron la semana pasada al uso de maquinaria pesada para ayudar a las cuadrillas a avanzar con mayor velocidad.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres dijo que los rescatistas recuperaron el lunes los restos de 12 personas y al menos siete partes de cuerpos de entre los escombros. Continúan con la búsqueda de dos estudiantes que, según informes, aún estaban desaparecidos. No se espera que haya más sobrevivientes.

Las autoridades dijeron que la mayoría de los cuerpos eran difíciles de identificar debido a su estado. Familiares afligidos proporcionaron muestras de ADN para ayudar con la identificación en el hospital de policía Bhayangkara, en la ciudad vecina de Surabaya, capital de la provincia de Java Oriental.

Los equipos de Identificación de Víctimas de Desastres informaron que para el lunes habían logrado identificar 17 cuerpos, los cuales ya fueron entregados a sus familias para los funerales.

___

Karmini informó desde Yakarta, Indonesia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.