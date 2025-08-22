Ascienden a 12 los policías muertos por combates y ataque con dron de guerrilla en Colombia

Al menos 12 policías murieron el jueves tras enfrentamientos y un ataque con dron de una disidencia de la guerrilla de las FARC en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), anunció en una rueda de prensa el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Además, la gobernación indicó que hay tres policías heridos. El anterior balance era de ocho policías fallecidos en ese episodio.

En total, 18 personas fallecieron el jueves, en una jornada violenta con dos ataques en distintas regiones del país. Al menos seis civiles murieron en otro ataque también atribuido a guerrilleros con un camión bomba frente a una base aérea en la ciudad de Cali (suroeste).