Ascienden a 14 los muertos por el derrumbe de una escuela en Indonesia

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades indonesias han elevado este sábado a 14 el número de personas que han perdido la vida tras el colapso de una escuela islámica de cuatro plantas en la provincia Java Oriental, mientras continúan las labores de búsqueda de 49 desaparecidos.

El derrumbe tuvo lugar este pasado lunes mientras se llevaban a cabo labores de hormigonado en el internado Al Khoziny, situado en el distrito de Sidoarjo. Decenas de estudiantes, en su mayoría alumnos de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, aunque también había profesores en el edificio en el momento en el que se produjo el incidente.

Desde entonces, los equipos de emergencia han trabajado contrarreloj para rescatar a posibles supervivientes bajo los escombros. Las autoridades han indicado que, de las 167 personas que se encontraban dentro del edificio en el momento del colapso, se han localizado ya a 118. De ellas, 103 han sobrevivido, mientras que 14 han fallecido. Continúan desaparecidas 49 personas, según ha informado un portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Catástrofes, en una rueda de prensa recogida por la prensa local.

La identificación de las víctimas se ha complicado debido a que la mayoría eran menores de edad y no disponían de documentación oficial ni registros dactilares. Algunos cuerpos, además, se han hallado en condiciones tan deterioradas que no ha sido posible reconocerlos visualmente.

Los equipos de rescate han retirado hasta el momento cerca del 40% de los escombros ocasionados por el derrumbe. Sin embargo, los operarios sobre el terreno se enfrentan ahora a grandes vigas de hormigón que solo pueden removerse con maquinaria pesada. A ello se suma la limitación del uso de excavadoras y grúas a fin de evitar poner en riesgo los cuerpos que puedan permanecer bajo los restos del edificio. No obstante, las autoridades han insistido en que las labores de búsqueda continuarán con extremo cuidado hasta localizar a todos los desaparecidos.

La agencia aseguró ya el miércoles que los equipos de emergencia habían localizado hasta 15 puntos donde podría haber supervivientes, detectando señales de vida en al menos seis de ellos. Los trabajos se realizan principalmente a mano, excavando túneles de acceso a estas áreas.

Este tipo de sucesos son comunes en Indonesia. A principios de septiembre, tres personas murieron y dos resultaron heridas en un incidente similar en Java Occidental cuando un edificio se derrumbó durante la llamada a la oración. En 2018, alrededor de 75 personas fallecieron también por el derrumbe de una entreplanta en la Bolsa de Yakarta.