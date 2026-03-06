Ascienden a 217 los muertos en Líbano por ataques israelíes

El balance de los ataques israelíes a Líbano desde el lunes ya asciende a 217 muertos y 798 heridos, anunció el viernes el ministerio de Sanidad libanés, y el primer ministro advirtió que "se avecina un desastre humanitario"

Un balance anterior del ministerio, publicado el jueves por la noche, mencionaba un saldo de 123 muertos y 683 heridos

Líbano se vio arrastrado el lunes a la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán cuando el grupo libanés proiraní Hezbolá lanzó un ataque contra Israel, que respondió con una oleada de ataques masivos

El ejército israelí reanudó el viernes por la tarde sus ataques contra los suburbios del sur de Beirut, informó la agencia estatal de noticias libanesa

Israel llevó adelante bombardeos que dejaron graves daños en la zona, después de que los habitantes huyeran en masa en respuesta a las advertencias de evacuación israelíes

Fatima al-Masri, de 45 años, logró escapar de los suburbios del sur y lleva cuatro días refugiada en la plaza de los Mártires, en el centro de Beirut

"Queremos comer y beber (...) queremos ir al baño", dijo

Desde el lunes, Israel ha ordenado la evacuación de cientos de km2 del sur de Líbano y ha enviado fuerzas terrestres al otro lado de la frontera

El jefe del ejército israelí dijo el jueves que ordenó a las fuerzas desplegadas en el sur de Líbano ampliar su control dentro del sur del país

Una transmisión en vivo de AFP mostró columnas de humo elevándose de los suburbios del sur de Beirut, una zona densamente poblada donde Hezbolá ejerce una fuerte influencia

Al dirigirse a embajadores extranjeros este viernes, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó que "las consecuencias de este desplazamiento, a nivel humanitario y político, podrían ser sin precedentes"

Según las autoridades libanesas, más de 95.000 personas han sido desplazadas

"Nuestro país se ha visto arrastrado a una guerra devastadora que no buscamos ni elegimos", dijo Salam

La agencia de ayuda humanitaria Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés) informó ese viernes que a raíz de los ataques israelíes unas 300.000 personas en el sur del Líbano ya habían sido desplazadas

No obstante, apuntó que "el número de personas que podrían ser desplazadas superarían potencialmente el millón"