LA NACION

Ascienden a 26 los fallecidos por la explosión en una fábrica de pólvora de Rusia

Rusia: ascienden a 26 los fallecidos por la explosión en una fábrica de pólvora de Rusia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ascienden a 26 los fallecidos por la explosión en una fábrica de pólvora de Rusia
Ascienden a 26 los fallecidos por la explosión en una fábrica de pólvora de Rusia

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades rusas han elevado a 26 la cifra provisional de personas fallecidas por la explosión el pasado viernes de una fábrica de pólvora en la región rusa de Riazán, situada al sur de Moscú, según un nuevo balance difundido este miércoles por el Gobierno regional.

Más de 150 personas habían resultado heridas por la explosión, que sacudió una factoría del distrito de Shilovski y cuyas causas no han trascendido. Los servicios de emergencia llevan días trabajando en la zona, donde se mantiene una especial vigilancia.

Las autoridades de Riazán han indicado en un comunicado que una treintena de heridos permanecen ingresados en el hospital, 15 de ellos en la propia región y otros tantos en centros médicos de Moscú.

LA NACION
Más leídas
  1. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    1

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

  2. Se cae el cielo en el microcentro porteño
    2

    “Es algo goyesco”: se cae el cielo en el microcentro porteño

  3. Un juez falló en favor de que Cristina no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
    3

    Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad

  4. Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año
    4

    Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año

Cargando banners ...