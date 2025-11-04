Ascienden a 35 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, tras confirmarse el caso de Alicante

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 35 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2025, tras confirmar el caso de una mujer de 37 años en la provincia de Alicante, asesinada presuntamente por su pareja y cuyo cadáver fue localizado el pasado 24 de octubre de 2025.

Según ha informado el Ministerio de Igualdad en un comunicado, en este caso no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación del caso de Alicante, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 35 en 2025 y a 1.330 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos.

Por otro lado, Igualdad está recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Zaragoza. De confirmarse, sería el segundo esta semana y elevaría a 36 las asesinadas este año y a 1.331 desde 2003.

Este lunes, el departamento que dirige Ana Redondo confirmó otro asesinato por violencia de género en Huelva, el primero de noviembre. Mientras, octubre dejó seis víctimas mortales.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su "más absoluta condena y rechazo" ante este asesinato machista y han trasladado "todo" su "apoyo" a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada han pedido "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

El Ministerio de Igualdad señala que "es un deber de toda la sociedad".