Ascienden a cerca de 62.900 los muertos y 160.000 los heridos por la ofensiva de Israel en Gaza

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El balance de víctimas de la ofensiva militar desencadenada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 roza ya los umbrales de los 62.900 muertos y los 160.000 heridos, según han indicado este miércoles las autoridades del enclave palestino, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que hasta la fecha se han confirmado 62.895 fallecidos y 158.927 heridos desde el 7 de octubre de 2023, incluidos 76 "mártires" y 298 heridos a causa de los ataques perpetrados durante las últimas 24 horas por las tropas israelíes.

Asimismo, ha subrayado que al menos 11.050 personas han muerto y 46.886 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva, si bien ha alertado de que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas a las que es imposible acceder, por lo que se teme que la cifra de víctimas sea superior.

Por otra parte, ha especificado que durante el último día han muerto 18 palestinos tras ser tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, incidentes que han dejado además 106 heridos, lo que eleva a 2158 los fallecidos y a 15.843 los heridos en este tipo de incidentes, denunciados en reiteradas ocasiones por la comunidad internacional.

El balance de fallecidos incluye además a 313 personas muertas de hambre por las duras restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria en Gaza, una cifra que incluye a 119 niños. Durante el último día han muerto diez personas por desnutrición, entre ellas dos niños, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.