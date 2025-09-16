LA NACION

Ascienden a cerca de 65.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Ascienden a cerca de 65.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaz

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ascienden a cerca de 65.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaz
Ascienden a cerca de 65.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaz

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este martes que alrededor de 65.000 palestinos han muerto a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos cerca de 60 durante el último día.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado que durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales de la Franja 59 cadáveres y 386 heridos, antes de especificar que "el balance de la agresión israelí ha aumentado a 64.964 mártires y 165.312 heridos".

Así, ha detallado que desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques contra el enclave palestino, las tropas de Israel han matado a 12.413 palestinos, mientras que otros 53.271 han resultado heridos.

Poco antes, había manifestado que entre los muertos durante el último día figuran tres palestinos muertos por hambre y desnutrición, lo que eleva la cifra de fallecidos por estas causas a 428, incluidos 146 niños, en medio de las críticas internacionales a Israel por las duras restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

LA NACION
Más leídas
  1. Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery
    1

    Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery

  2. Ya hay ofertas millonarias para defender el dólar en el techo de la banda
    2

    Ya hay ofertas millonarias para defender el dólar en el techo de la banda

  3. Absolvieron a los dos exfuncionarios acusados
    3

    Caso Solange Musse: absolvieron a los dos exfuncionarios públicos acusados

  4. Milei ratificó el orden fiscal, pero prometió para 2026 aumentos en jubilaciones, discapacidad y universidades
    4

    Por cadena nacional, Milei ratificó la austeridad fiscal para 2026, pero prometió aumentos en jubilaciones, salud, discapacidad y universidades

Cargando banners ...