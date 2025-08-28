Ascienden a doce los muertos en un "ataque masivo" de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev.

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El número de muertos a causa del "ataque masivo" ejecutado durante las últimas horas por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido a ocho, según ha confirmado las autoridades ucranianas, que han apuntado que entre los fallecidos hay tres menores, incluido un niño de dos años.

"El balance de muertos a causa del ataque enemigo ha aumentado a doce", ha lamentado el jefe de la Administración Militar de la localidad, Timur Tkachenko. "Desafortunadamente, entre ellos hay tres niños de dos, 17 y 14 años", ha agregado, mientras que el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha elevado a cerca de 50 los heridos, incluidos 40 que han requerido hospitalización.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado "otro ataque masivo" por parte de Rusia contra la capital del país europeo. "Asesinatos de nuevo", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Asimismo, ha manifestado que el ataque por parte de las tropas rusas supone "una clara respuesta (de Moscú) a todos aquellos en el mundo que, desde hace semanas y meses, han pedido un alto el fuego y verdadera diplomacia". "Rusia elige los misiles balísticos frente a la mesa de negociaciones. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra. Esto significa que Rusia aún no teme las consecuencias. Rusia sigue aprovechándose del hecho de que al menos parte del mundo hace la vista gorda ante los niños asesinados y busca excusas para Putin", ha esgrimido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Ucrania "espera una reacción de China a lo que está pasando". "China ha pedido en repetidas ocasiones que no se expanda la guerra y un alto el fuego, algo que no pasa a causa de Rusia", ha señalado Zelenski, quien ha apuntado que también espera "una reacción" por parte del Gobierno de Hungría.

"La muerte de niños debería provocar sin duda una emoción mayor que cualquier otra cosa. Estamos esperando la reacción de todos aquellos en el mundo que pidieron la paz, pero que ahora suelen guardar silencio en lugar de adoptar posiciones de principio", ha subrayado el mandatario ucraniano, quien ha pedido "nuevas y duras sanciones contra Rusia por todo lo que está haciendo".

"Ya se han incumplido todos los plazos, se han arruinado decenas de oportunidades diplomáticas. Rusia debe sentirse responsable de cada ataque, de cada día de esta guerra", ha apostillado, sin que las autoridades de Rusia se hayan pronunciado sobre este nuevo ataque contra Kiev, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.