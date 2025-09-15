Ascienden a más de 64.900 los muertos y a cerca de 165.000 los heridos por la ofensiva de Israel contra Gaza

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 64.900 los palestinos muertos por la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2024, incluidos cerca de 35 durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante el último día se han confirmado 34 muertos y 316 heridos, con lo que las cifras totales desde el inicio de la ofensiva ascienden a 64.905 fallecidos y 164.926 heridos.

Asimismo, ha señalado que entre los muertos durante el último día figuran tres palestinos tiroteados por las tropas de Israel cuando intentaban obtener ayuda, con lo que el número de fallecidos en estos incidentes aumenta a 2497, con 18.182 heridos, en medio de las condenas internacionales por este tipo de sucesos.

Por otra parte, ha subrayado que 12.354 personas han muerto y 52.885 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques contra el enclave palestino.