Ascienden a más de 65.200 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado la barrera de los 65.200, según han denunciado este sábado las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han indicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado cerca de 35 fallecidos.

"El balance de la agresión israelí ha aumentado a 65.208 mártires y 166.271 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí en un mensaje en su cuenta en Telegram, donde ha especificado que durante el último día se han confirmado 34 muertos y 200 heridos, si bien teme que la cifra sea mayor.

Así, ha especificado que entre las víctimas mortales de las últimas 24 horas hay cuatro palestinos tiroteados cuando intentaban obtener ayuda --lo que eleva a 2518 los fallecidos en este tipo de sucesos-- y dos muertos por hambre y desnutrición, lo que sitúa en 442 los muertos por esta causa, entre ellos 147 niños.

Por otra parte, ha manifestado que desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques contra el enclave palestino, las tropas de Israel han matado a 12.653 palestinos, mientras que otros 54.230 han resultado heridos, sin un nuevo acuerdo para otro alto el fuego en la Franja.

El Ejército israelí ha intensificado durante los últimos días sus ataques contra la Franja al hilo de una ofensiva a gran escala para intentar tomar la ciudad de Gaza (norte), a pesar de las condenas internacionales y las críticas a sus acciones en el enclave, especialmente en lo relativo a las restricciones a la entrega de ayuda.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', al menos 51 personas han muerto a manos de las tropas israelíes desde esta madrugada, una cifra que incluye únicamente a los cadáveres trasladados a los hospitales que siguen operativos, sin que las autoridades hayan dado por ahora una cifra oficial de fallecidos durante la jornada.

Entre los fallecidos figuran al menos nueve de una misma familia después de que un bombardeo alcanzara su vivienda cerca de la plaza de Al Shaua, en el barrio de Tufá en el noreste de la ciudad de Gaza.

Hamás destacó el martes que la citada ofensiva contra la ciudad de Gaza --lanzada tras días de bombardeos que derribaron decenas de torres residenciales y destruyeron diversas infraestructuras-- supone "un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática" contra la población en la Franja que "ahonda la catástrofe humanitaria" en el enclave palestino.