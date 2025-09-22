Ascienden a más de 65.300 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 65.300 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye más de 60 fallecidos a manos de las tropas israelíes durante el último día.

"El balance de la agresión israelí ha aumentado a 65.344 mártires y 166.795 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que indica que "durante las últimas 24 horas, 61 mártires y 220 heridos han llegado a hospitales de la Franja", si bien ha subrayado que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas".

Así, ha especificado que esta cifra incluye 2523 palestinos muertos tras ser tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, hechos reiteradamente condenados por la comunidad internacional, al tiempo que ha hecho hincapié en que desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero y relanzó su ofensiva, se han confirmado 12.785 muertos y 54.754 heridos.