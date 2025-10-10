Ascienden a seis los muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en el sur de Filipinas

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Filipinas han informado de que ya son seis los muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter que ha tenido lugar este viernes aguas al este de Mindanao, en el sur del país, donde se ha emitido una breve alerta de tsunami.

El epicentro se ha registrado a unos 62 kilómetros de la localidad de Manay, en Davao Oriental, y el origen del seísmo se sitúa a una profundidad de 10 kilómetros, por lo que ha provocado un fuerte temblor que se ha sentido en toda la isla de Mindanao y en el archipiélago de las Bisayas, más al norte.

El seísmo se ha registrado tan solo once días después de que otro terremoto de magnitud 6,9 deja ya 75 muertos y más de 1200 heridos en la isla de Cebú, que pertenece a las Bisayas Centrales.

Este viernes, tres mineros han muerto al derrumbarse un túnel cuando trabajaban en las zona monañera del oeste de Manay, tal y como ha explicado Kent Simeon, de los servicios de búsqueda y rescate de la localidad de Pantukan, al diario 'The Philippine Daily Inquirer'.

"Algunos túneles se han derrumbado, aunque otros mineros lograron salir con vida. En la localidad de Mati, la ciudad más grande situada cerca del epicentro, se han registrado otros dos fallecidos: un hombre de edad avanzada y una mujer de 54 años que se vio sepultada por un muro".

A ellos se suma un sexto deceso en la ciudad de Davao, tal y como han confirmado las autoridades locales en un comunicado.

Horas después del terremoto, las autoridades han informado de que se ha registrado una réplica de magnitud 6,9 en la zona de Davao Oriental, frente a las costas de Manay, lo que ha hecho saltar todas las alarmas.