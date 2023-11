Al menos trece personas han muerto y varias han resultado heridas a causa de un nuevo bombardeo de las fuerzas israelíes cerca del hospital Al Shifa, el mayor complejo médico de la Franja de Gaza, donde miles de personas han buscado refugio tras ser desplazadas desde sus hogares a causa de los ataques.

El ataque tiene lugar a medida que Israel sigue bombardeando hospitales en la zona. Seg√ļn la Media Luna Roja Palestina, previamente se han registrado bombardeos en las inmediaciones del hospital Sociedad de Jerusal√©n, donde hay unos 14.000 desplazados.

Asimismo, se han registrado ataques en varios puntos de la ciudad de Gaza, como la zona de Tel al Hawa, y el Hospital Infantil Rantisi, en el oeste de la localidad. Previamente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han bombardeado la entrada del Hospital Infantil Al Nasr, junto al de Al Rantisi, un ataque que ha dejado al menos dos muertos, seg√ļn informaciones de la agencia de noticias palestina WAFA.

El jefe del hospital Al Nasr ha denunciado que el centro se encuentran "completamente rodeado" por tanques y soldados "de la ocupación y ha advertido del recrudecimiento de los combates, por lo que es imposible abandonar la zona.

Es por ello que ha insistido en la necesidad de "lograr evacuar a médicos y pacientes". "Estamos completamente rodeados, hay tanques fuera y no podemos movernos de aquí", ha dicho Mustafá al Kahlut, jefe del hospital, en declaraciones a la cadena CNN. "No tenemos electricidad ni oxígeno para los pacientes. Tampoco agua o medicamentos. No sabemos cuál será nuestro destino, pero no ha habido contacto alguno con la Media Luna Roja ni ninguna organización internacional", ha lamentado.

Por otra parte, tambi√©n se han notificado bombardeos en el hospital Al Awda, donde dos ambulancias han quedado completamente da√Īadas. Fuentes del propio hospital han se√Īalado en un comunicado que una decena de trabajadores sanitarios han resultado heridos y han puntualizado que el Derecho Internacional estipula que "los objetivos sanitarios deben ser protegidos en tiempos de guerra".

La ministra de Sanidad palestina, Mai al Kaila, ha instado a Naciones Unidas a "intervenir de forma inmediata para detener los bombardeos contra los hospitales de Al Shifa, al Awda y Al Rantisi" en la Franja de Gaza y ha puntualizado que se trata de un "crimen de guerra que debe ser detenido inmediatamente". "La comunidad internacional debe defender sus responsabilidades y trabajar para detener los ataques de la ocupación israelí contra hospitales, médicos y ambulancias", ha continuado.

Las autoridades palestinas han informado, además, de que se han recuperado los cuerpos sin vida de decenas de personas tras un bombardeo contra la escuela Al Buraq, en el norte de Gaza. Fuentes de la citada agencia de noticias apuntan a más de medio centenar de víctimas, la mayoría de ellas menores de edad.

El jueves, el Ejército de Israel dijo estar luchando contra milicianos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) cerca de su "cuartel militar" en las inmediaciones del hospital de Al Shifa, en la Franja de Gaza, donde afirma que se encuentra el "corazón de la Inteligencia" del grupo palestino armado.