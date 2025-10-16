Aseguradora Munich Re advierte del riesgo de disturbios en Europa al ralentizarse el crecimiento

FRÁNCFORT, 16 oct (Reuters) -

El escaso crecimiento económico de Europa podría aumentar el riesgo de descontento civil, según dijo el jueves una alta ejecutiva de la aseguradora alemana Munich Re.

Clarisse Kopff, miembro del consejo de administración que supervisa el negocio en Europa y América Latina, afirmó que unas tasas bajas de crecimiento económico en Europa en comparación con Estados Unidos y China ya están provocando tensiones.

"Esto ejercerá presión sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos europeos (...). Esto podría propiciar más disturbios, más conmociones civiles", dijo a la prensa. El Fondo Monetario Internacional pronosticó esta semana un crecimiento económico del 2,1% en Estados Unidos para 2026 y del 4,2% para China, mientras que la zona euro crecería probablemente solo un 1,1%.

El descontento civil fue uno de los varios riesgos que la mayor aseguradora del mundo destacó antes de una próxima reunión del sector en Baden-Baden, Alemania.

Munich Re también señaló el creciente riesgo de daños por granizo en Europa a medida que se calienta el clima, así como los riesgos cibernéticos que podrían provocar la interrupción de la actividad empresarial, especialmente en Europa, donde las tasas de cobertura de los seguros cibernéticos son relativamente bajas.

