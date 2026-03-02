Aseguradoras navieras cancelan la cobertura de riesgo de guerra por el conflicto en Irán

SINGAPUR, 2 mar (Reuters) -

Varias aseguradoras navieras han dicho que están cancelando la cobertura de riesgo de guerra ‌para los buques debido ‌al conflicto ⁠en Irán y el golfo Pérsico.

Aseguradoras como Gard, Skuld, NorthStandard, el London P&I Club y el American Club han anunciado ​que las ⁠cancelaciones entrarán ⁠en vigor a partir del 5 de marzo, según los avisos publicados el ​1 de marzo en sus sitios web.

Según los avisos, la cobertura ‌de riesgos de guerra quedará excluida en aguas ​iraníes, así como en el ​golfo y aguas adyacentes.

Skuld añadió en su aviso que estaba trabajando en una opción de recompra para restablecer la cobertura.

El grupo asegurador japonés MS&AD dijo a Reuters que había suspendido la suscripción de una serie de pólizas de seguro que cubrían los ​riesgos de guerra en las aguas alrededor de Irán e Israel y los países vecinos.

Las tensiones en ⁠Oriente Próximo se han agravado considerablemente, después de que las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaran ataques ‌contra Irán durante el fin de semana, lo que llevó a Teherán a decir que había cerrado la navegación por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el flujo mundial de petróleo y gas.

Desde entonces, varios propietarios de petroleros, grandes petroleras y empresas comerciales han suspendido los envíos de crudo, combustible y gas ‌natural licuado (GNL) a través de la estrecha vía marítima, y los datos satelitales han ⁠mostrado una acumulación de buques cerca de puertos clave de los Emiratos Árabes ‌Unidos, como Fujairah.

Los datos de seguimiento de buques del ⁠domingo mostraban un aumento de las interrupciones, con al ⁠menos 150 petroleros —incluidos buques de crudo y GNL— anclados en aguas abiertas del golfo más allá del estrecho de Ormuz y decenas más estacionados al otro lado del cuello de botella.

Los riesgos se intensificaron aún más después de ‌que al menos tres petroleros sufrieran ​daños frente a la costa del golfo y un marinero perdiera la vida. (Información de Emily Chow; reportaje adicional de Trixie Yap y Nidhi Verma; redacción de Jeslyn Lerh y Florence Tan; edición ‌de Sonali Paul y Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)