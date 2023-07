Asemesa pide "tomar medidas" contra EEUU para eliminar el 100% de los aranceles a la aceituna negra

La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) ha considerado un paso "decisivo" y "necesario" la decisión de la Unión Europea (UE) de volver a denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que cumpla su resolución de diciembre de 2021 sobre la eliminación del 100% de los aranceles impuestos a la aceituna negra española, al tiempo que ha reiterado la necesidad de "tomar medidas" al respecto.

El secretario general de Asemesa, Antonio de Mora, ha considerado que "no será suficiente y que habrá que llegar hasta el final" del proceso, porque "EEUU no tiene ninguna intención de eliminar los aranceles, a no ser que se le obligue", ha matizado De Mora, según una nota de prensa enviada por la asociación.

En este sentido, Asemesa ha recalcado que la "única forma de conseguirlo, será aplicando medidas de represalia", ya que, como ha señalado el secretario general de Asemesa, "EEUU ha estado empleando desde el principio todas las artimañas legales a su alcance para mantener los aranceles".

Esta situación recurrente no sorprende a la Asociación Española de Exportadores e Industriales de la Aceituna de Mesa, que lleva años advirtiendo de la "nula" intención de EEUU de eliminar los aranceles.

Asimismo, con esta nueva decisión, Asemesa se ha mostrado convencida de que aunque se debe seguir el procedimiento establecido en la OMC --consultas y nuevo panel de cumplimiento--, al final "habrá que aplicar sanciones para conseguir que EEUU elimine los aranceles impuestos de manera ilegal", ha destacado.

Solo nos sirve eliminar el 100% de los aranceles

La asociación ha recordado que EEUU impuso un arancel del 35% a la aceituna negra española, una medida contra la que falló la OMC en 2021 y cuya resolución EEUU ha obviado hasta hoy. "A pesar de la resolución de la OMC, siguen considerando que la ayuda de la PAC a los olivareros es ilegal, nos la siguen atribuyendo a los industriales y únicamente han reducido la parte del arancel de las subvenciones del 15 al 11%" pero el total sigue muy alto, un 31%", ha aseverado De Mora.

Además, Asemesa ha insistido que el objetivo debe ser eliminar todos los aranceles y no solo el de las subvenciones, porque el 'antidumping' se debe también a las ayudas, recordando que la acusación de EEUU no se puede trocear.

"Nos acusan de hacerles competencia desleal gracias a las supuestas ayudas ilegales que nos las adjudican a los industriales y por eso el objetivo tiene que ser eliminar, no sólo el arancel compensatorio de las subvenciones, sino también el antidumping", ha afirmado el secretario general.

La vía de la OMC debe ir acompañada de las gestiones políticas y diplomáticas al máximo nivel, según Asemesa. "Resulta chocante que una de las zonas más afectada sea donde se sitúa la base aérea de Morón de la Frontera, que se suele poner de ejemplo de la cooperación de dos países amigos, pero en el asunto de la aceituna ya vemos cómo se las gastan nuestros amigos americanos", han señalado desde la asociación.

Amenaza vigente a la pac

Asimismo, ha destacado que "conviene no olvidar que estos aranceles a la aceituna negra suponen una amenaza a todos los productos agrícolas de la UE cuyo reparto se haga de manera similar al de la aceituna, al poner en entredicho la legalidad de las ayudas de la PAC respecto a las normas de la OMC; un aspecto que parecía solventado con la resolución del Panel del 2021".

Los aranceles han supuesto para el sector de la aceituna negra una pérdida del 70% de la exportación, con 280 millones de euros de pérdidas, y sin haber recibido ninguna ayuda económica de la UE, ha indicado Asemesa.

Europa Press