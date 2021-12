Asesinada a tiros una líder social y defensora de los DDHH de la comunidad LGTBI en Colombia

Cristina Cantillo, una líder social y defensora de los Derechos Humanos de la comunidad LGTBI, ha sido asesinada a tiros este miércoles en la ciudad de Santa Marta, en el departamento colombiano de Magdalena.

La líder social, que ya había denunciado amenazas en su contra, sobrevivió en abril de 2020 a un atentado. Hace tres días, comunicó a través de su cuenta de Facebook que había tenido un "percance" con su vehículo, en el que circulaba con sus escoltas, pero precisó que "no fue un atentado". No obstante, indicó que "las autoridades no descartaban que alguna persona malintencionada le hubiera hecho algo al vehículo".

El Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) se ha hecho eco del fallecimiento de Cantillo en la red social Twitter y ha recordado que en Magdalena operan varios grupos armados, como el Clan del Golfo, Los Pachencas y, ocasionalmente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con Cantillo, son 162 los líderes sociales asesinados en 2021, 1.276 desde la firma del acuerdo de paz.