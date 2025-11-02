Asesinan a balazos a un alcalde en el oeste de México
Un alcalde fue asesinado a balazos durante un evento público este sábado en el estado de Michoacán, en el oeste de México, una región azotada por la violencia ligada...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Un alcalde fue asesinado a balazos durante un evento público este sábado en el estado de Michoacán, en el oeste de México, una región azotada por la violencia ligada al crimen organizado, informaron autoridades.
Se trata de Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, una importante zona de producción de aguacate para exportación.
"Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida", dijo la Secretaría de Seguridad Pública mexicana en la red social X.
yug/cjc
Más leídas
- 1
Cometa 3I/ATLAS: las teorías sobre lo que podría ocurrir cuando el objeto interestelar se acerque a la Tierra
- 2
Investigación: el inesperado resultado que arrojó el uso del aserrín para alimentar a las vacas
- 3
Se define el rol de Santiago Caputo en el Gabinete en medio de una negociación intensa con los Milei
- 4
Elecciones en River: Stefano Di Carlo fue elegido presidente por amplia mayoría