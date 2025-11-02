Asesinan a balazos a un alcalde en el oeste de México

Un alcalde fue asesinado a balazos durante un evento público este sábado en el estado de Michoacán, en el oeste de México, una región azotada por la violencia ligada al crimen organizado, informaron autoridades.

Se trata de Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, una importante zona de producción de aguacate para exportación.

"Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida", dijo la Secretaría de Seguridad Pública mexicana en la red social X.

yug/cjc