Asesinan a diplomático indonesio en Perú

Un funcionario diplomático de la embajada de Indonesia en Lima murió asesinado a balazos por sicarios la noche del lunes, un crimen que la policía ya investiga en medio de una ola de violencia urbana en la capital peruana.

La cancillería peruana informó el martes que la víctima es Zetro Leonardo Purba, de 40 años, quien había llegado a Perú el pasado mes de abril en compañía de su familia.

El diplomático fue ultimado de varios balazos por un sicario en motocicleta cuando llegaba a su apartamento en el distrito residencial de Lince a bordo de su bicicleta, según imágenes de cámaras de seguridad de la municipalidad difundidas por la prensa local y redes sociales.

La fiscalía anunció el martes en un comunicado que agentes de la división de homicidios de la policía interrogan a la familia del diplomático en busca de sospechosos "para esclarecer lo ocurrido".

La cancillería peruana aseguró en un comunicado "que este crimen será investigado a fondo".

"No se descarta un ajuste de cuentas", indicó el comandante de la policía, David Guivar, a la televisora estatal TV Perú.

Las autoridades peruanas anunciaron también que reforzarán la vigilancia policial a la sede diplomática y brindarán "toda la asistencia y protección necesaria" al embajador de Indonesia en Lima.

Según la policía, no existen registros recientes de asesinatos de diplomáticos extranjeros en el país.

