Asesinan a dos familiares del secretario de Educación de México

Una tía y una prima del secretario de Educación de México, Mario Delgado, fueron asesinadas en su domicilio en el estado de Colima (oeste), reportó el funcionario en la red social X.

"Mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas", aseguró Delgado, quien manifestó su "profunda consternación, indignación y tristeza" por el crimen.

Situado en la costa del Pacífico, Colima tiene la mayor tasa de homicidios del país con 81,08 por cada 100.000 habitantes en 2025, según cifras oficiales.

El estado, con 731.391 habitantes, alberga al puerto de Manzanillo, uno de los mayores del país y en el cual autoridades han decomisado precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.

La Fiscalía local detalló en un comunicado que el ataque contra las dos mujeres ocurrió a las 04:30 locales del sábado (10:30 GMT).

Por la tarde, tras encontrar el vehículo de los atacantes, policías se enfrentaron a tiros con un grupo de hombres armados y abatieron a tres de ellos, añadió la institución.

Dentro del domicilio frente al que se encontraba estacionado el automóvil de los agresores, agentes hallaron armas que coinciden con aquellas utilizadas en el ataque contra las familiares de Delgado, agregó la Fiscalía sin precisar el tipo de armamento.

Según el funcionario, quien despacha desde Ciudad de México, su tía se dedicaba a la venta de pasteles y comida en Colima.

Antes de ser nombrado secretario de Educación por la presidenta Claudia Sheinbaum, Delgado fue presidente nacional del partido oficialista Morena (2020-2024) y líder de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados (2018-2020).