Asesinan a líder de productores de limón en el oeste de México

El líder de los productores de limón del estado de Michoacán, un importante sector en la economía de ese convulso distrito del oeste de México, fue asesinado después de denunciar reiteradamente extorsiones a su gremio, informó el lunes la fiscalía local.

Se trata de Bernardo Bravo Manríquez, quien era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, que concentra el 80% de la producción limonera del estado, un emporio agroindustrial fuertemente orientado a la exportación hacia Estados Unidos.

"Bravo Manríquez fue localizado sin vida este día [lunes], a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates", en la región de Tierra Caliente, en el sur de Michoacán, reportó la fiscalía en sus redes sociales.

El cadáver de Bravo mostraba evidentes señales de violencia, según fuentes policiales.

El empresario era también responsable de la organización del Tianguis Limonero, un mercado que agrupa a los productores de la región, en donde se vende el fruto al mayoreo.

Desde ese espacio denunció en repetidas ocasiones las extorsiones de las que es víctima el sector limonero en Tierra Caliente, por lo que autoridades no descartan que el homicidio pudiera estar relacionado con su actividad.

En Michoacán, con costas sobre el océano Pacífico, operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero pasado como "organizaciones terroristas extranjeras" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En años recientes, estas bandas han hecho de la extorsión a grandes productores agrícolas de la región una de sus principales actividades.

str-jla/yug/val