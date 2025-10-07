Asesinan a un cura en el estado de Guerrero, en el sur de México
México.- Asesinan a un cura en el estado de Guerrero, en el sur de México
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades del estado mexicano de Guerrero, en el sur del país, han confirmado que han hallado el cuerpo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón, que trabajaba en la diócesis de Chilpancingo-Chilapa y figuraba como desaparecido desde hacía horas.
El cuerpo sin vida ha sido hallado en el municipio de Eduardo Neri y, tras una serie de análisis preliminares, la Policía Investigadora Ministerial y varios peritos han indicado que todo apunta a un asesinato.
Así, las fuerzas de seguridad han abierto una investigación por homicidio a medida que se "recaban elementos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables" o autores del crimen, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'.
Horas antes, la diócesis había denunciado la desaparición del párroco de la San Cristóbal, en Mézala. El obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, ha pedido evitar "especulaciones" y esperar a que se conozcan más detalles sobre lo sucedido.
Otras noticias de Investigación criminal
- 1
Qué es el “bullying encubierto”, una tendencia que crece de la mano de WhatsApp: “La sacaron del grupo de Las reinas y quedó afuera de todo”
- 2
En su primer gran cambio para las finanzas vaticanas, León XIV derogó una disposición de Francisco sobre las inversiones
- 3
El “show” de Milei en medio del caso Espert: cantó covers con “la banda presidencial” junto a Lilia Lemoine y Benegas Lynch
- 4
Costantini se quedó con el terreno más buscado de Palermo y contó qué construirá