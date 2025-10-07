LA NACION

Asesinan a un cura en el estado de Guerrero, en el sur de México

México.- Asesinan a un cura en el estado de Guerrero, en el sur de México

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Asesinan a un cura en el estado de Guerrero, en el sur de México
Asesinan a un cura en el estado de Guerrero, en el sur de México

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades del estado mexicano de Guerrero, en el sur del país, han confirmado que han hallado el cuerpo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón, que trabajaba en la diócesis de Chilpancingo-Chilapa y figuraba como desaparecido desde hacía horas.

El cuerpo sin vida ha sido hallado en el municipio de Eduardo Neri y, tras una serie de análisis preliminares, la Policía Investigadora Ministerial y varios peritos han indicado que todo apunta a un asesinato.

Así, las fuerzas de seguridad han abierto una investigación por homicidio a medida que se "recaban elementos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables" o autores del crimen, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'.

Horas antes, la diócesis había denunciado la desaparición del párroco de la San Cristóbal, en Mézala. El obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, ha pedido evitar "especulaciones" y esperar a que se conozcan más detalles sobre lo sucedido.

LA NACION
Más leídas
  1. Qué es el “bullying encubierto”, una tendencia que crece de la mano de WhatsApp
    1

    Qué es el “bullying encubierto”, una tendencia que crece de la mano de WhatsApp: “La sacaron del grupo de Las reinas y quedó afuera de todo”

  2. León XIV derogó una disposición de Francisco en su primer gran cambio para las finanzas vaticanas
    2

    En su primer gran cambio para las finanzas vaticanas, León XIV derogó una disposición de Francisco sobre las inversiones

  3. El "show" en medio del caso Espert: Milei cantó covers de rock nacional junto a Karina, Bullrich, Petri y Martín Menem
    3

    El “show” de Milei en medio del caso Espert: cantó covers con “la banda presidencial” junto a Lilia Lemoine y Benegas Lynch

  4. Costantini se quedó con el terreno de la avenida Bullrich y Cerviño por US$127 millones
    4

    Costantini se quedó con el terreno más buscado de Palermo y contó qué construirá

Cargando banners ...