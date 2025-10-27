Asesinan a un periodista en el noroeste de México

Un periodista que reportaba sobre narcotráfico y seguridad a través de redes sociales en el estado mexicano de Durango (noroeste) fue asesinado, informó este lunes la fiscalía estatal a la AFP.

Se trata de Miguel Ángel Beltrán, un reportero que previamente había trabajado en prensa, según informes de medios locales.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 150 comunicadores asesinados desde 1994, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El cadáver de Beltrán fue localizado el pasado sábado en un tramo de la carretera que une Durango con el balneario de Mazatlán, en el vecino estado de Sinaloa, detalló la prensa local.

El periodista realizaba sus reportes desde cuentas de TikTok, bajo el seudónimo Capo, y en Facebook, en la página La Gazzetta Durango, constató la AFP.

En uno de sus últimos informes, el miércoles pasado, Beltrán reportó la detención de un cabecilla de la mafia local de los Cabrera Sarabia, que opera en Durango y es rival de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los más poderosos del país.

Al igual que Beltrán, muchos reporteros víctimas de ataques en México trabajaban en zonas asoladas por el crimen organizado y publicaban sus contenidos en medios pequeños o redes sociales, generalmente en empleos precarios.

Más de 480.000 personas fueron asesinadas en México desde diciembre de 2006, cuando se lanzó una polémica estrategia antidrogas con apoyo de efectivos militares.

