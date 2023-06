Asesinan en ataque armado en México a un exlíder comunitario que expulsó a cártel de droga

Ciudad de méxico (ap) — el exlíder comunitario mexicano hipólito mora, que expulsó a un cártel de la droga del estado occidental de michoacán, murió en un ataque armado, indicaron el jueves autoridades estatales.

Mora era uno de los últimos líderes supervivientes del movimiento armado de autodefensa de Michoacán en el que agricultores y ganaderos se unieron para expulsar al cártel de los Caballeros Templarios del estado entre 2013 y 2014.

El activista fue uno de los pocos combatientes que permaneció en su pueblo natal después de la lucha cuidando de sus cultivos de lima. En los últimos años, Mora se quejó de que muchas fuerzas de seguridad fueron infiltradas por los cárteles y de que la violencia de las pandillas estaba peor que nunca. En el 2014, un hijo de Mora fue asesinado por una banda de narcotraficantes.

Gregorio López, un sacerdote católico que acompañó y participó en el movimiento de autodefensas de aquella época, recordó a Mora como un hombre que no se dejaba corromper y un líder natural.

Todos los dirigentes del movimiento estaban en peligro constante y López era conocido por llevar un chaleco antibalas mientras celebraba misa.

Mora viajaba habitualmente en un todoterreno blindado acompañado de un grupo de guardaespaldas, algunos de ellos antiguos vigilantes que habían sido contratados como policías.

Un agente estatal, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar, dijo a The Associated Press que personas no identificados atacaron a Mora cuando se trasladaba en una camioneta por una calle de su poblado natal de La Ruana. Fue acribillado a balazos y su vehículo fue incendiado. Al menos dos de los escoltas del activista habrían muerto en el ataque, precisó el agente.

La Fiscalía estatal informó que estaba enviando peritos al pequeño poblado para determinar la identidad de los fallecidos.

Guillermo Valencia, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, dijo a la AP que familiares de Mora le confirmaron que el activista fue asesinado junto a sus escoltas. “Siempre estuvo amenazado”. Valencia aseguró que Mora “era un estorbo para los delincuentes… Alguien que no tenía miedo para denunciar lo que estaba pasando”.

En 2022, Mora dijo a la AP que la situación en Michoacán era peor que cuando lideró a los campesinos de su pueblo natal en la lucha para expulsar al cártel de Los Caballeros Templarios en 2013. Ese cártel fue desarticulado en gran medida, pero fue reemplazado por el cártel de los Viagras que desde entonces ha seguido secuestrando, matando y extorsionando a agricultores y empresas.

“En términos de seguridad, estamos peor que nunca”, dijo Mora en 2022, tras una reunión con altos funcionarios del gobierno en Ciudad de México para exigir más protección para Michoacán.

Se quejó de que el gobierno federal había estado luchando contra una incursión del cártel de Jalisco Nueva Generación en Michoacán, pero había hecho poco para combatir a los cárteles locales como los Viagras.

“Se tienen que combatir a todos los cárteles, no se debe combatir a uno”, dijo Mora entonces.

AP