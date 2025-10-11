Asesinan en Ciudad de México a modelo y cantante argentino

El modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, radicado en Ciudad de México, fue asesinado a balazos cuando transitaba por una céntrica avenida de la megaurbe, informó este sábado la fiscalía local.

El crimen se registró la noche del jueves pero fue este sábado cuando las autoridades informaron la apertura de una investigación.

"El actor y cantante de nacionalidad argentina fue agredido con disparos de arma de fuego mientras viajaba a bordo de su vehículo sobre Anillo Periférico", indicó un comunicado de la fiscalía de Ciudad de México.

Reportes de medios locales señalaron inicialmente que fue víctima de asaltantes que pretendían robar su vehículo, pero un reporte de la policía señaló que se trató de un ataque directo.

La muerte de Dorcaz, de 29 años, fue anunciada el viernes por un programa de espectáculos de la cadena de Televisa, pero sin detallar las circunstancias.

Su carrera se desarrolló principalmente como modelo y buscó en los últimos años incursionar en la música, según portales de farándula.

Es conocido por participar en el programa "Las Estrellas Bailan", de Televisa, donde apareció con su novia, la *influencer* y cantante venezolana Mariana Ávila.

En septiembre pasado, los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, y el DJ Regio Clown, cuyo nombre real es Jorge Herrera, fueron asesinados y sus cadáveres fueron localizados en un suburbio de la capital mexicana.

sem/mr