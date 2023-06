Asesinato de sindicalistas, un "fenómeno" de larga data en América Latina (experto)

América Latina concentró 18 de los 19 asesinatos de sindicalistas en todo el mundo entre abril de 2022 y marzo de 2023, reveló el viernes el índice mundial de derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Especialista de la región en la CSI, Alex Praça se alarma, en una entrevista con AFP, de la situación en Colombia y Guatemala, aunque constata "avances" en Chile y Brasil.

Pregunta: ¿Esta violencia hacia los sindicalistas es nueva en América Latina?

Respuesta: "Es un fenómeno documentado desde hace muchos años. Aunque eso ocurre en otros países, la mayoría de los asesinatos ocurrieron en Colombia y Guatemala. También se registran, pero en menor cantidad, en Honduras, Salvador y Venezuela."

"Por el contrario, existe una diferencia notable entre Uruguay y el resto del continente. El país tiene una cultura de escucha de diferentes puntos de vista y de construcción de consensos. Hubo algunos retrocesos pero siempre consideramos a Uruguay como un modelo que muchos países de la región deberían seguir".

P: ¿Por qué tanta violencia en Colombia?

R: "No sabemos por qué el gobierno colombiano no ha tomado las medidas adecuadas para identificar a los autores de los crímenes. Entonces nosotros solo podemos basarnos en las actividades de las víctimas antes de las amenazas o los asesinatos. La tasa de impunidad alcanza 98% en Colombia: en 98% de los casos no hay investigación o solo se hacen investigaciones muy superficiales".

"Hay dos grandes tendencias [en los asesinatos de sindicalistas]. Por un lado, cuando los sindicalistas organizan a los trabajadores en una empresa y preparan huelgas o negociaciones colectivas, reciben amenazas de muerte y al final son asesinados".

"Por otro lado, en el sector público, es muy común en Colombia y en Guatemala que cuando los líderes sindicales acceden a informaciones, por ejemplo sobre la corrupción en los hospitales, reciben amenazas de muerte y muchos son asesinados".

P: ¿En Guatemala o en otras partes del continente, las alternancias políticas pueden mejorar la situación de los sindicalistas?

R: "Nadie se esperaba los resultados en Guatemala, especialmente los del candidato que obtuvo el segundo lugar [Bernardo Arévalo]. [Arévalo] combatió la corrupción y la impunidad en el pasado y se comprometió a realizar investigaciones. La mayoría de las investigaciones en Guatemala no llegaron a nada, particularmente a causa del poder actual. Esperamos que [Arévalo] cumpla sus promesas".

"Nosotros éramos muy optimistas cuando el nuevo gobierno [de Luiz Inácio Lula da Silva, en enero de 2023] entró en funciones en Brasil. La mayoría de los temas que preocupan a los trabajadores no han sido tratados todavía, pero al menos se ha puesto en marcha el proceso, en el cual los trabajadores son consultados."

"En Chile, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara Roman, enfrentó grandes desafíos como la reforma del sistema de jubilaciones", pues "la seguridad social estaba completamente privatizada desde la dictadura de Pinochet. Eso siempre fue un tabú en Chile ¡aunque la tasa de pobreza entre los jubilados sea una de las más elevadas de la región! Pero hubo avances.

dga/eg/mb/js

AFP