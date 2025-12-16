Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood; su hijo continúa detenido

LOS ÁNGELES (AP) — La policía de Los Ángeles presentará un caso a los fiscales el martes tras el arresto de Nick Reiner por el asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, que conmocionó a sus comunidades en Hollywood y en la política demócrata, donde ambos eran muy queridos.

Los fiscales decidirán si acusan y cómo acusar a Nick Reiner, de 32 años, quien está detenido sin derecho a fianza. Fue arrestado varias horas después de que sus padres fueran encontrados muertos en su casa en el exclusivo vecindario de Brentwood en Los Ángeles el domingo, según informó la policía.

Rob Reiner fue la estrella ganadora del Emmy de la comedia "All in the Family" y luego dirigió películas como "When Harry Met Sally..." (“Cuando Harry encontró a Sally...”) y "The Princess Bride" (“El pirata y la princesa”). Fue un activista liberal franco durante décadas. Michele Singer Reiner era fotógrafa, productora de cine y defensora de los derechos LGBTQ+. Estuvieron casados durante 36 años.

Los representantes de la familia Reiner no respondieron a las solicitudes de comentarios, y no estaba claro si Nick Reiner tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre. La policía no ha dicho nada sobre un posible motivo para los asesinatos.

Los investigadores creen que Rob y Michele Singer Reiner murieron por heridas de arma blanca, según un oficial que informó a The Associated Press. El oficial, que estaba al tanto de la investigación, no podía discutir públicamente los detalles y habló con AP bajo condición de anonimato.

Los asesinatos fueron especialmente impactantes dado el cálido legado cómico de la familia. Rob Reiner era hijo de la leyenda de la comedia Carl Reiner, quien murió en 2020 a los 98 años.

Kathy Bates, quien ganó un Oscar como protagonista de la película de Rob Reiner de 1990 "Misery" ("Miseria"), fue una de las personas que rindieron homenaje a la pareja.

"Amaba a Rob", dijo Bates en un comunicado. "Era brillante y amable, un hombre que hizo películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista. También luchó valientemente por sus creencias políticas. Cambió el curso de mi vida. Michele era una fotógrafa talentosa".

Bill Clinton llamó a la pareja "buenas personas generosas que mejoraron a todos los que los conocieron."

"Hillary y yo estamos desconsolados por las trágicas muertes de nuestros amigos Rob y Michele Reiner", dijo en un comunicado. "Inspiraron y elevaron a millones a través de su trabajo en el cine y la televisión."

Hace tres meses, Nick Reiner fue fotografiado con sus padres y hermanos en el estreno de la película de su padre "Spinal Tap 2: The End Continues."

Había hablado públicamente de sus luchas con la adicción, entraba y salía de centros de rehabilitación con episodios fuera de su hogar entre medio durante su adolescencia. Rob y Nick Reiner exploraron —y parecieron mejorar— su relación a través de la realización de la película de 2016, "Being Charlie".

Nick Reiner coescribió y Rob Reiner dirigió la película sobre las luchas de un hijo adicto y un padre famoso. No era autobiográfica, pero incluía varios elementos de sus vidas.

"Nos obligó a entendernos mejor de lo que lo habíamos hecho", dijo Rob Reiner a AP en 2016. "Le dije a Nick mientras la hacíamos: 'Sabes, no importa, pase lo que pase con esto, ya ganamos'".

Rob Reiner fue durante mucho tiempo uno de los directores más prolíficos de Hollywood, y su trabajo incluyó algunas de las películas más memorables y eternamente disfrutables de los años 1980 y 90, incluyendo "This is Spinal Tap" y "A Few Good Men" ("Cuestión de honor").

Conoció a Michele Singer Reiner en el set de "When Harry Met Sally...", y su encuentro inspiraría el cambio de la película hacia un final feliz, en el que Billy Crystal —uno de los amigos más cercanos de Reiner durante décadas— y Meg Ryan terminan juntos en la víspera de Año Nuevo.

Los Reiner fueron defensores francos de causas liberales y grandes donantes demócratas.

El presidente Donald Trump culpó el lunes a la oposición franca de Rob Reiner al presidente por su asesinato, haciendo la afirmación infundada en una publicación en redes sociales que parecía tener la intención de criticar a sus oponentes incluso ante una tragedia. ___

Balsamo informó desde Washington. El periodista de The Associated Press Andrew Dalton contribuyó desde Los Ángeles.